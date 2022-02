Bravo, dekleta! Naše smučarske skakalke blestele tudi na drugem treningu

Slovenske smučarske skakalke so z odliko opravile tudi drugi dan treningov na skakalnici v Džangdžakovu, kjer bodo delili komplete kolajn na olimpijskih igrah v Pekingu. Varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča so danes v dveh izpeljanih serijah zabeležile kar šest uvrstitev med najboljšo četverico. Po petkovih in današnjih skokih za trening sodeč, se jim obetajo visoke uvrstitve in možnosti za 22. slovensko odličje na zimskih olimpijskih igrah, od tega šesto v smučarskih skokih.

V drugi seriji Bogatajeva najboljša

Urša Bogataj, najboljša slovenska skakalka to zimo, je imela najboljšo oceno današnjega drugega skoka za trening, na prvem pa je bila druga. Zaostala je le za Nemko Katharino Althaus, ki je bila s 104,5 m tri metre daljša. Nika Križnar je bila v prvi seriji tretja, potem ko je skočila 100 m. Četrto mesto je pripadlo Emi Klinec, ki je pristala pri 94 m. Špela Rogelj je bila 14., zmogla pa je 82,5 m.

V drugi seriji je bila Bogatajeva najboljša z najdaljšim skokom 102 m. Drugo mesto je pripadlo Japonki Juki Ito (100 m), tretja pa je bila znova Križnarjeva. Skočila je 98 m in za rojakinjo zaostala 5,2 točke.