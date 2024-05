Putinova bivša ljubica dolgo molčala, zdaj je spregovorila

Alina Kabajeva redko govori o svojem domnevnem nekdanjem ljubimcu, ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Do tega tedna, ko se je udeležila diktatorjeve inavguracije.

V začetku tega leta je Daily Star razkril, da je Putin zapustil s seksom obsedeno olimpijsko rusko telovadko Alino Kabajevo – čeprav naj bi imel z njo dva otroka.

Ekaterina Mizulina, partnerka Vladimirja Putina in vodja spletne cenzure v Rusiji. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Zdaj pravijo, da je v zvezi z 39-letno Ekaterino Mizulino, ki jo je neki kritik v ukrajinskih medijih poimenoval Ruska barbika – je v ospredju ruskega zatiranja protivojnih spletnih vsebin, poleg tega pa je velika podpornica zakonodaje proti LGBT.

Plavolaska je redno prisotna na družbenih omrežjih, temnolasa Kabajeva pa je pogosto preživela mesece stran od oči javnosti.

Podprla predsednika

Po razhodu se je Kabajeva vrnila k svoji olimpijski ljubezni in več časa preživlja na svoji gimnastični akademiji v Sočiju.

Ob eni od redkih priložnosti, ko se je pojavila v javnosti, je obiskala slovesnost ob inavguraciji Putina ob začetku novega mandata. Dogodek si je ogledala v eni od treh sob, v katerih je bilo več kot 2500 gostov.

V pogovoru za ruske medije je v kamero dejala: »Poteka posebna vojaška operacija, ni lahko ... Je zapleteno, a super je, da so ljudje prišli na volitve, podprli predsednika in njegovo politiko in da mi kot volivci vidimo, da se naš vodja ne opira na tuje države, ampak se opira na svoje ljudi.«

Alina Kabajeva je podprla Putina. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»To je ključ do vseh naših uspehov in zmag,« je dodala.

Govorila je tudi o prihodnosti Rusije na olimpijskih igrah, kjer je leta 2004 osvojila zlato medaljo za svojo državo.

Na koncu je bila skrivnostna: »Športnik je enak bojevniku. Če vam vodstvo reče, da greste, potem morate iti. Če vodstvo reče, da ne greste, potem je tako. Če mi je trenerka rekla, da je nekaj nemogoče, če hočem ali ne, je to nemogoče!«