Bo še eno slovensko podjetje postalo hrvaško?

Hrvaški spletni portal Jutarnji list poroča, da je hrvaško podjetje Mesna industrija Braća Pivac v sklepni fazi prevzema znamenitih Celjskih mesnin.

Po njihovih informacijah naj bi šlo za prevzem treh poslovnih segmentov tega podjetja z dolgoletno tradicijo proizvodnje. Predmeti prevzema naj bi bili obrat za proizvodnjo pršuta in suhomesnatih izdelkov, to je Pršutarna Lokev na Krasu, obrat za proizvodnjo in predelavo mesa v Celju ter proizvodnja mortadele ter drugi trajni in poltrajni izdelki.

Celjske mesnine imajo tudi segment proizvodnje vina in penin, znamenito Radgonsko gorico, ki pa po poročanju omenjenega portala ni predmet prevzema Mesne industrije bratov Braća Pivac.

V hrvaškem podjetju informacij portala o prevzemu niso želeli niti potrditi niti zanikati. Zapisali so, da neuradnih informacij in ugibanj ne komentirajo.