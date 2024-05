Janković: Ljubljana bo dobila 500 novih stanovanj

Ljubljana bo dobila nov park, bo tretji največji v prestolnici, in približno 500 novih mestnih stanovanj. Župan Zoran Janković obljublja, da bo nove domove dopolnila tudi vsa potrebna infrastruktura: zdravstveni dom, vrtec, šola. Prostora bo sicer za 8000 ljudi, projekt pa nameravajo izvesti v naslednjih 10 letih.

Največji izziv je bilo vprašanje, kaj storiti z zemljiščem LPP-ja, ki je umeščeno v presečišče Celovške in Litostrojske ceste, je v posnetku na družbenih omrežjih povedal župan.

Zoran Janković. FOTO: Crt Piksi

5 hektarjev je veliko - 50 tisoč kvadratnih metrov - zato je bil tehten premislek, kaj mesto potrebuje, nujen. Odločili so se, da bodo garaže, stavbe in delavnice, ki zdaj stojijo tam, porušili in jih pretvorili v park.

Tretji največji v prestolnici

To bo za ta del Šiške velika pridobitev, saj bo šlo za tretji največji park v Ljubljani - takoj za Tivolijem in Šmartinskim parkom. Remizo LPP bodo preselili na drugo lokacijo.

Panorama slovenske prestolnice. FOTO: Jure Eržen/delo

»Na območju, kjer danes stoji remiza, načrtujemo ureditev 50.000 kvadratnih metrov velikega območja, kjer bomo zgradili mestna stanovanja, vse preostalo pa bo park. Ta park bo izjemen dosežek, saj bodo Šiškarji tam, kjer so zdaj stavbe, dobili še eno veliko zeleno oazo sredi mesta, ki bo namenjena sprostitvi, druženju in kakovostnemu preživljanju časa,« je napis, ki spremlja videoposnetek.

V komentarjih se je že vnela debata. Nekdo je predlagal: »Pa še kakšno cesto zraven, da bo Celovška vsa ta stanovanja lahko prenesla. Vlak, podzemna, kolesa … Drugače bo kolaps ostale infrastrukture,« je izrazil legitimno skrb, saj je Celovška cesta že tako ena najbolj prometnih mestnih vpadnic.

»Upam, da za Ljubljančane, ne spet za tujce,« je skeptičen nekdo drug. Tretji sprašuje: »In kdaj naj bi se to zgodilo?« »Župan omenja 10 let,« mu odgovarja četrti.

Upanje za stanovanjsko problematiko

Poleg omenjenega načrta letos Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravlja spremembe stanovanjskega zakona. Radi bi naslovili težave na najemnem trgu in okrepili delovanje sistema neprofitnih najemnih stanovanj.

Na področju najema predvidevajo okrepitev preglednosti trga z registrom najemnih pogodb, prav tako želijo okrepiti varnost najemnih razmerij s podaljševanjem njihove dolžine in spodbuditi možnost hitrejšega reševanja sporov.