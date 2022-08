Daleč so časi Shearerja, Platinija, Happla ...

Konec tedna so zagnali motorje v treh od petih najmočnejših lig – Angliji, Nemčiji in Franciji –, za sezono 2022/23 se še ogrevajo v Italiji in Španiji. Prvič je v premier league zaigral dvakratni evropski prvak Nottingham Forest, eden od klubov, ki so bili nekdaj velikani, pa potem padli globoko.

Klub iz mesta, ki se ponaša z Robinom Hoodom, uporniškim junakom, ki je jemal bogatim in delil revnim, je bil ustanovljen že leta 1865 in je zlate čase doživljal pod trenerskim tandemom Brian Clough-Peter Taylor, ko se je leta 1977 prebil v prvo ligo in jo že naslednjega leta osvojil. Zatem je dvakrat zapored postal evropski prvak in je še vedno eden od dveh angleških klubov, ki sta ubranila naslov v pokalu državnih prvakov. Tik pred njim je to uspelo Liverpoolu. Nottinghamova puščica ni dolgo letela, padel je v povprečje in nazadnje igral v premier league leta 1999.

V najstarejšem prvenstvu je še precej klubov imelo veliko lepše čase. Everton je s sedmimi naslovi četrti najuspešnejši v Angliji in član kluba t. i. velike peterice. Modra zasedba iz Liverpoola je bila nazadnje najboljša leta 1987, zdaj pa jo strokovnjaki uvrščajo med glavne kandidate za izpad. Če odštejemo senzacionalni Leicester iz leta 2016, je zadnji mali klub z naslovom Blackburn, ki je z Alanom Shearerjem postal prvak leta 1995. Shearer je v tisti sezoni zabil 34 golov! Od leta 2012 ga ni več med najboljšimi, v sezoni 2017/18 je nastopal celo v league 1, po moči tretjem tekmovanju v Angliji.

Če gremo skozi predor pod Rokavskim prelivom, najdemo še en tradicionalno velik klub, ki je padel nizko. Navijači St. Etienna so spomladi vdrli na igrišče in želeli obračunati z nogometaši, ki jim ni uspelo kluba zadržati v prvi francoski ligi. St. Etienne je tako kot Marseille in Paris St. Germain desetkrat osvojil naslov državnega prvaka, a od zadnjega je minilo že 40 let. Leta 1982 je kot kapetan pokal dvignil Michel Platini. V Evropi se lahko St. Etienne pohvali z uvrstitvijo v finale pokala državnih prvakov leta 1976, tam je izgubil z Bayernom.

Rekorder Guy Roux

Na račun St. Etienna se je po 11-metrovkah v ligue 1 uvrstil Auxerre, klub iz mesta s 35.000 prebivalci, ki je pod vodstvom legendarnega trenerja Guya Rouxa osvojil naslov prvaka leta 1996. Roux je bil na klopi malega kluba z velikim srcem neverjetnih 44 let (1961–2005). Auxerre je bil zadnjih 10 let član druge lige, letos se je vrnil med najboljše. V Franciji gre omeniti še Marseille, ki je zadnjega od desetih naslovov osvojil leta 2010. Leta 1993 je osvojil ligo prvakov, vendar je kmalu zatem izbruhnila podkupovalna afera, v katero je bil vpleten predsednik Bernard Tapie, in Marseiile je moral dve sezoni preživeti v drugi ligi.

Čez Alzacijo in Loreno pridemo v bundesligo, kjer že desetletje vlada Bayern. V 80. letih prejšnjega stoletja pa je bil njegov največji tekmec Hamburger SV, ki je padel zelo nizko, odkar je leta 1983 osvojil šesti naslov prvaka v bundesligi. HSV, ki ga je vodil legendarni Avstrijec Ernst Happel, je v isti sezoni osvojil tudi naslov evropskega prvaka, leta 1977 pa pokal pokalnih zmagovalcev. Klub iz najbogatejšega nemškega mesta je leta 2018 prvič izpadel v drugo ligo, kar je sprožilo nasilne proteste navijačev. Tudi letos se mu ni uspelo vrniti med elito, kamor pa sta se vrnila za hip dva padla velikana, Schalke (6 naslovov) in Werder (4).