Čestitke kar dežujejo, Tina po finalni borbi ves svet ganila do solz (FOTO)

Slovenska judoistka se je na olimpijskih igrah v Tokiu uvrstila v finale v kategoriji do 63 kg in osvojila srebrno medaljo . V izjemno napetem finalu se je pomerila s Francozinjo, ki je bila na koncu močnejša od naše šampionke. Rivalki sta po končanem dvoboju ganili ves svet, saj sta se prisrčno objeli, zmagovalka pa je našo Tino celo veselo dvignila v zrak.Čestitke za srebro kar dežujejo, med prvimi so ji čestitali tudi predstavniki slovenske politike.