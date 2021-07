Tina Trstenjak ima medaljo

Pot do finala

Tina Trstenjak in Maria CentracchioFOTO: Annegret Hilse Reuters

Slovenska judoistkaje osvojila novo odličje na olimpijskih igrah. V pofinalu je v kategoriji do 63 kg premagala Italijankoin si zagotovila nastop v finalu, kjer bo poskušala ponovno priti do zlatega odličja. Tino Trstenjak čaka Francozinja. Priča bomo ponovitvi borbe za zlato iz Ria. Finalni obračuni se bodo začeli ob 11.10 uri.V boj za drugo medaljo v karieri je prišla po podaljšku in zmagi proti Venezuelki. Tridesetletna Celjanka je v Riu že osvojila olimpijsko zlato, tokrat pa si je zagotovila najmanj boj za bron.Četrtfinalni obračun je sicer bolje začela Venezuelka, ki je po vsega nekaj sekundah že prišla do uvodnega vazarija. Celjanka je morala nato bolj napadati, do izenačenja pa je prišla po 2:16 minute, ko ji je uspelo prvič streti Barriosovo.Ta se je nato do konca rednega dela štirih minut dobro izvijala prijemom Slovenke in izsilila boj za zlato točko. V njem je Barriosova vpisala še drugo kazen zaradi nedejavnosti, v vse bolj izčrpavajočem dvoboju pa je odločitev prišla po 3:13 minute v podaljšku. Takrat je z drugim vazarijem in nato iponom slavila Trstenjakova in se po tretji zmagi nad srebrno z zadnjih panameriških iger uvrstila med najboljše štiri.Borka celjskega Sankakuja se bo v polfinalu pomerila z bronasto z zadnjih evropskih iger v Minsku, s katero se na uradnem tekmovanju še ni borila. Italijanka je bila v četrtfinalu boljša od Poljakinje, ki pa je pred tem »vrgla« Japonko, ki Trstenjakovi izrazito ne ustreza.Celjanka ima danes na tatamiju tudi nekaj težav s poškodbo, saj jo po informacijah RTV Slovenija mučijo bolečine v hrbtu, zaradi česar je bila pred četrtfinalnim obračunom v oskrbi zdravnika. Tudi po četrtfinalu je nakazala na bolečine v hrbtu.Varovankaje v prvem krogu po 6:14 minute oziroma 2:14 minute dodatnega boja za zlato točko ugnala Južnokorejko. Najbliže odločitvi je bila Trstenjakova 10 sekund pred koncem rednega dela in po minuti in 15 sekundah podaljška, a je morala za končno odločitev na blazinah ostati še minuto.V drugem krogu je nato po dveh vazarijih 23 sekund pred iztekom rednega dela vseeno zanesljivo premagala Španko, ki jo je nazadnje ugnala prav tukaj v Nippon Budokan centru na svetovnem prvenstvu leta 2019.Boji za odličja se bodo začeli ob 10. uri po slovenskem času.