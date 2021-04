Čeferin jih je označil za pohlepneže in potrdil kazni

Pohlepneži

Evropska nogometna zveza (Uefa) je ob napovedi 12 evropskih klubov, da bodo ustanovili konkurenčno tekmovanje, tako imenovano superligo, na današnji seji izvršnega odbora potrdila načrt za prenovo formata evropskih klubskih tekmovanj od leta 2024. Elitno evropsko tekmovanje liga prvakov se bo z 32 klubov razširila na 36 klubov.Novi format celinskih tekmovanj bo stopil v veljavo v sezoni 2024/25. Predsednik Uefeje ocenil, da gre za »razburljiv novi format, ki bo ohranil odprtost tekmovanja« in se obregnil ob napoved dvanajsterice 'odpadnikov', ki jih je označil za pohlepneže.»Te spremembe ohranjajo vrednost domačih lig. To bo ostalo ključ za uvrstitev v evropska klubska tekmovanja,« je dodal Čeferin.»Superliga pljuva v obraz vsem, ki imajo radi nogomet. Ne bomo jim ga dali, oni želijo le denar,« je dejal Čeferin in potrdil kazni za tiste nogometaše, ki bodo sodelovali v superligi.