Nogometni razkol: Jan Oblak nič več za Slovenijo?

Čeferina izdal prijatelj

Gre za pohlep

Ameriška banka JP Morgan Chase je potrdila, da bo finančni vlagatelj novoustanovljene evropske nogometne superlige. Po poročanju številnih tujih medijev, bodo klubi prejeli obljubljena sredstva, ko bo superliga tudi dejansko premagala vse ovire na poti do začetka tekmovanja.

Napovedi o ustanovitvi superlige in odcepitvi 12 najmočnejših klubov izpod okrilja Evropske nogometne zveze (Uefa) močno odmeva, vrstijo se ostri odzivi z vseh strani. Že sinoči se je na odločitev odzvala tudi Uefa, predsednikje napovedal sankcije.Te bi lahko močno prizadele tudi nacionalne nogometne zveze, saj lahko Uefa tem klubom prepove nastopati v nacionalnih državnih prvenstvih, igralcem teh klubov pa bi utegnili celo prepovedati nastopanje za reprezentanco in ostali brez nastopa na velikih tekmovanji kot sta evropsko in svetovno prvenstvo. Se torej lahko zgodi, da bo Slovenija ostala brez, člana Atletica Madrida, ki se je prav tako pridružil superligi?Vendarle pa je okoli superlige še kar nekaj nejasnosti. Že danes so nekateri klubi po ostrih odzivih v javnosti stopili korak nazaj, sodelovanje v ligi je denimo že zavrnil nemški velikan Borussia Dortmund. Več pa naj bi bilo znano ob 14.30, ko naj bi Uefa sicer predstavila reformo lige prvakov. A glavna tema sestanka s klubi bo zdaj seveda superliga. Čeferin je ob tem ostal tudi brez tesnega sodelavca, sicer prvega moža Juventusa, s katerim je pri Uefi skupaj snoval to reformo. A 'dobri prijatelj', ki ga je že večkrat gostil tudi v Sloveniji, mu je očitno zaril nož v hrbet, saj se je pridružil klubom v superligi.Oglasili so se tudi navijači posameznih klubov, močno odmeva tudi mnenje nekdanjega kapetana Manchester Uniteda»Najbolj sem razočaran nad Unitedom in Liverpoolom. Več kot 100-letna zgodovina razvoja iz povsem delavskih okolij ter zdaj prazne puhlice 'nikoli ne boste hodili sami'. In vse to za tekmovanje, ki sploh ni tekmovalno in iz katerega ne moreš izpasti? To je sramota. Gre za pohlep. Vsi ti lastniki predvsem angleških klubov, ki ustanavljajo superligo, nimajo nikakršne zveze z razvojem nogometa na Otoku in nimajo pojma, kaj to predstavlja navijačem. Nogomet mora biti reguliran in ta pot nikakor ni prava,« je dejal Neville v izjavi za Sky Sports.Doslej so nestrinjanje z odločitvijo velikih klubov izrazili tudi visoki predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije za promocijo evropskega načina življenja ter francoski predsednikin britanski premierUstanovitelji superlige so v glavnem najmočnejši evropski klubi: Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Prvi predsednik superlige je postaliz Real Madrida.