Bronasti junaki na vozičkih kot kažipot

Moški rokomet na Slovenskem se je z januarsko blamažo v Debrecenu in izpadom reprezentance v skupinskem delu evropskega prvenstva ter neudeležbo kluba v ligi prvakov dotaknil dna. Toda tudi v teh turobnih jesenskih dneh se zdi, da se mu bodo obzorja kmalu zjasnila in da utegnejo fantje kmalu naslediti odbojkarje in košarkarje, ki so ob koncu poletja navduševali ljubitelje športa na sončni strani Alp. Prva znanilca boljših časov sta sicer prišla z vrha krovnih organizacij, EHF je poslala posebno povabilo Celju Pivovarni Laško v ligo prvakov in ekipa Alema Toskića ga je upravičila že na prvih dveh tekmah, posebej s sijajno zmago proti Kielu. Njena svetovna partnerica IHF pa je Slovencem dala t. i. wild card za nastop na januarskem svetovnem prvenstvu. Na Poljskem bodo hoteli izbranci Uroša Zormana dokazati, da je bil poraz proti Srbiji v kvalifikacijah le slab dan, in si povečati možnosti za olimpijski nastop v Parizu. V tej luči je dobro, da bo pred izzivoma v Katovicah in pozneje v Krakovu prva akcija v kvalifikacijah za EP 2024. Slovenci bodo pot proti Nemčiji, kjer napovedujejo euro vseh eurov, začeli s tekmama proti BiH v Mariboru 13. oktobra in Kosovu v Prištini tri dni kasneje. V skupini 7 je še Črna gora, ki so ji Slovenci še marsikaj dolžni iz Madžarske. Zorman v nekakšni regionalni skupini ne beži od vloge favorita. »Pokazali bomo, zakaj smo geografsko najvišje postavljeni. Nimamo se kaj sprenevedati, želimo osvojiti prvo mesto, v prvi akciji prideta v poštev samo zmagi. Čas je, da to zgodbo zapeljemo v zmagovalne tirnice,« je odločen Zorman, ki bo 21 igralcev zbral 9. oktobra v Mariboru.

Žabić prepričal selektorja

Večjih presenečenj na seznamu ni, je pa čutiti željo po osvežitvi ekipe, ki bo bolj željna dokazovanja. Tako iz Celja prihaja trojica igralcev, najbolj vroči slovenski rokometaš ta hip Aleks Vlah, povratnik Tadej Mazej in čisti novinec Stefan Žabić, ki ga še pred dvema tednoma nihče ne bi pričakoval niti na širšem seznamu. Dobra novica je, da je kapetan Jure Dolenec, ki je imel spomladi velike težave, spet v odlični formi in prvi strelec Limogesa s 16 goli na treh tekmah. »Poletne terapije so bile uspešne. Potrebujemo pravega Jureta,« veterana pozdravlja Zut, ki je dobil okrepitev v strokovnem štabu, kot strokovni svetovalec se je pridružil nekdanji selektor Boris Denič. »Sodelujeva že dve desetletji in njegove izkušnje nam bodo prišle prav,« pravi Zorman, ki ostaja skrivnosten ob vprašanju, ali bo Boki ob njem tudi na tekmah. Da v športu nič ni samoumevnega in podarjenega, so dokazali tudi slovenski rokometaši na vozičkih z nekdanjim reprezentančnim krožnim napadalcem Nenadom Stojakovićem, ki so na SP v Egiptu osvojili bron ter si prislužili čestitke selektorja: »Še pred tednom sem jamral, ker so nekateri naši rokometaši poškodovani, toda spoznal sem, da se nimamo nad čem pritoževati, dokler lahko stojimo na nogah. Kolegi v reprezentanci na vozičkih so nam lahko kažipot, da so z voljo in vztrajnostjo mogoče velike stvari.«