Begunec, ekonomist in še nogometaš s potezo več

Olimpija se je rešila

Olimpija 28 15 9 4 36:17 54

Maribor 28 13 11 4 52:32 50

Mura 28 12 10 6 31:18 46

Domžale 28 10 11 7 39:32 41

Koper 28 11 7 10 36:37 40

Bravo 28 8 12 8 29:29 36

Tabor 28 9 6 13 31:37 33

Celje 28 7 7 14 24:33 28

Aluminij 28 6 10 12 19:36 28

Gorica 28 4 7 17 17:43 19

Študiral in igral za zabavo

Izidi 28. kroga – Gorica : Olimpija 0:1 (Andres Vombergar 68.), Aluminij : Maribor 0:0, Mura : Celje 0:0 (rdeči karton: Staniša Mandić 86./Mura), Koper : CB24 Tabor 1:0 (Nardin Mulahusejnović 56.), Bravo : Domžale 2:2 (Mustafa Nukić 29., Milan Tučić 57.; Dario Kolobarić 56., Matej Podlogar 69.).

Vrstni red strelcev: 12 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 10 – Andres Vombergar, Đorđe Ivanović (oba Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale).

Pari 29. kroga, jutri: Maribor – Domžale, Celje – Aluminij; sreda: CB24 Tabor – Mura, Olimpija – Koper, Gorica – Bravo.

Olimpija je že po prvem dejanju zadnje četrtine nogometnega prvenstva ušla Mariboru za štiri točke. Nemalo zaslug za njen mini pobeg osem tekem pred koncem 1. SNL ima prvi zvezdnik Brava, ki je v zaostali tekmi sredi minulega tedna prizanesel zeleno-belim: imel je zaključno žogo za zmago v mestnem dvoboju.Po vodilni Olimpiji (0:0) so porazu z Bravom v 28. krogu ušli tudi Domžalčani (2:2), toda 30-letni Vičan je v drugem lokalnem derbiju pokazal, zakaj sodi v kategorijo mestnih uličnih mojstrov, kakršnih ni več. S prefinjenim golom (šestim v sezoni) in lucidno podajo (deveto) je v seštevku golov in podaj statistično ujel najkoristnejšega igralca, Olimpijinega tekmeca»Olimpija nam je res ušla, odlično tekmo smo odigrali. Veliko priložnost sem slabo zaključil. Bil sem že utrujen, tekma je imela visok ritem in mi je že zmanjkovalo sape. V Stožicah je vse drugače, veliko igrišče, hitrejša trava. Po tekmi sem veliko premišljeval, kako bi se odločil, če bi se mi še enkrat ponudila priložnost. Pa se mi je zelo hitro proti Domžalam. Vse sem naredil tako, kot bi moral proti Olimpiji. Umiril sem se, pogledal, meril in zadel,« je pojasnil nesporni prvi mož mlade šišenske zasedbe, ki tudi v tej sezoni meša štrene favoriziranim tekmecem.»Smo tam, kamor sodimo. Za kaj več bi morali biti odlični v napadu in obrambi. Brez enega ali drugega ni mogoče napasti prvih pet, smo jim pa blizu,« je ocenil fant z izjemno življenjsko izkušnjo in zgodbo o uspehu. V Slovenijo je prišel kot 18-mesečni begunec z materjoiz Vlasnice. V BiH je divjala vojna, očese je še bojeval in se v Sloveniji družini pridružil pozneje. Sestrase je že rodila tu.»Do šestega razreda osnovne šole smo bili begunska družina, najprej nastanjena v Višnji Gori, nato pa v begunskem centru na Viču, kjer zdaj z ženoin dvema sinovoma, 26-mesečnimin štirimesečnimživimo na Viški ulici. Zato tudi pravim, da sem Vičan z Dolgega mosta in za vedno bom Vičan,« je izpostavil mestno lokalpatriotsko držo, ki je imela tudi logično športno poglavje.»Moj klub je Svoboda, moj prvi trener je bil učitelj zgodovine,« je prav tako podčrtano z debelo poudaril ne prav stereotipni nogometaš.»Nikoli nisem mislil, da se mi bo nogometna kariera tako zasukala. Raje sem se odločil za študij ekonomije, morda tudi zato, ker takrat mladi fantje nismo dobili tako hitro priložnosti. Nogomet sem tudi sicer dojemal kot zabavo, tudi kot ljubezen, a imam še več konjičkov, eden je košarka. Rad jo igram. Po diplomi pri 24 letih sem za zabavo igral na Iliriji, šel v službo, potem pa se je vse postavilo na glavo. Res si nisem predstavljal, da bom profesionalno igral nogomet in celo najboljšega. Sicer ni mogoče veliko zaslužiti, ampak se da lepo živeti,« je kot pravi ekonomist delno predstavil poklic nogometaša v prvi slovenski ligi, v kateri se spet obeta hud dvoboj Olimpije in Maribora.»Trenutno so res oboji v igralni krizi, ampak iz tekme v tekmo bodo boljši, zato bosta o prvaku odločala med seboj,« je poudaril nogometno ime minulega tedna, ki se je v 1. SNL tudi preobrazil iz strela v podajalca. V 2. SNL, v kateri je odigral 65 tekem, je dosegel 30 golov in 12 podaj. V 1. SNL je v 82 tekmah dosegel 12 golov in 16 podaj. A to so le številke, Mustafo je užitek videti, ko mu na tekmi uspeva nekaj več, nekaj nogometno pobalinskega. Poteza več, česar pri mlajših ni prav pogosto videti.