Tina je zgovornejša na blazinah

Uvodni dan v boju trije Slovenci

Kot prvi se bodo od Slovencev danes v Bakuju predstavili Maruša Štangar (do 48 kg), David Štarkel in Matjaž Trbovc (oba do 60 kg). Jutri bosta naše barve branila Petra Nareks (do 52 kg) in Adrian Gomboc (do 66 kg), v soboto Kaja Kajzer (do 57 kg) in Martin Hojak (do 73 kg), v nedeljo pa Andreja Leški in Tina Trstenjak (obe do 63 kg). V ponedeljek bo edini slovenski judoist na tatamiju David Kukovica (do 90 kg), v torek Klara Apotekar (do 78 kg), kot zadnja pa bosta v sredo na blazine stopila še Ana Velenšek (nad 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).

LJUBLJANA –je bolj kot na novinarskih konferencah zgovorna na blazinah, na katerih kot po tekočem traku osvaja lovorike. V judu je osvojila pravzaprav že vse, kar se osvojiti da, številni uspehi pa jo v ožji krog favoritinj kajpak uvrščajo tudi na svetovnem prvenstvu, ki se danes začenja v Bakuju. Varovanka najuspešnejšega slovenskega trenerjabo v glavnem mestu Azerbajdžana v kategoriji do 63 kilogramov branila srebrno kolajno z lanskega SP v Budimpešti, poleg tega ima s tega tekmovanja še zlato odličje iz Astane 2015 in bronasto iz Čeljabinska 2014.»V tem trenutku težko govorim, kako dobra je moja forma, to bo pokazal moj nedeljski nastop na svetovnem prvenstvu. Vadili smo po programu Marjana Fabjana, ki mu popolnoma zaupam, veliko priprav smo opravili v tujini (v Španiji in na Nizozemskem), nazadnje pa smo večinoma trenirali doma. Počutim se normalno, v Bakuju pa si predvsem želim, da bi se dobro borila. Kot vedno bom šla iz borbe v borbo, v sleherni se bom potrudila po najboljših močeh in ne bom gledala na to, kaj bo, če bo,« se je razgovorila olimpijska šampionka iz Ria de Janeira 2016, ki jo lepi spomini vežejo tudi na glavno mesto Azerbajdžana. Ne nazadnje se je tam pred tremi leti ovenčala z naslovom evropske podprvakinje, poleg tega ima iz Bakuja tudi srebrno kolajno s turnirja za grand slam leta 2013.Na lestvici svetovne zveze (IJF) ta čas v kategoriji do 63 kilogramov zaseda tretje mesto, pred njo sta le Francozinja, lanska svetovna prvakinja iz Budimpešte, in Japonka. V tej kategoriji je visoko uvrščena tudi druga slovenska reprezentantka, ki za četrtouvrščeno Japonkozaseda peto mesto. »V moji kategoriji je vsaj deset, petnajst tekmovalk, ki lahko sežejo zelo visoko. Na eni strani smo izkušenejše judoistke, na drugi mlajše, ki si še utrjujejo pot proti vrhu. Z večino se že dobro poznamo, zato bodo odločale malenkosti,« je pojasnila 28-letna Celjanka in pripomnila, da je na tako velikem tekmovanju vedno možno tudi kakšno presenečenje.Na vprašanje, ali zaradi vseh uspehov, ki si jih je že priborila na tatamiju, čuti dodaten pritisk, pa je odvrnila, da se s tem ne obremenjuje. »Vem, kakšne cilje imam oziroma kaj si želim doseči, grem pa svojo pot,« je še dejala Trstenjakova. Čeprav svojih pričakovanj ni razgrnila na glas, je bolj ali manj jasno, da globoko v sebi vselej meri na vrh.