Napovedi so se uresničile, kolonam ni videti konca

Napovedi, da bo ta teden izjemno prometno obremenjen, so se uresničile. Že od zgodnjih jutranjih ur je namreč promet zgoščen. Na mejnih prehodih in v smeri proti njim so že zjutraj nastajali zastoji. Prav tako pa je promet zelo gost na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in v smeri proti Brezjam.



Na mejnih prehodih so zastoji pri vstopu v državo, ponekod pa se čaka tudi na izstop. Najhuje je na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje, Obrežje in Sečovlje, kjer čakajo po več ur. Na izstop iz države pa se čaka najdlje na Jelšanah, dve uri.



Ovire

Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru.



Zastoji

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 5 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod - Lipce. Zaprt je uvoz Jesenice vzhod proti Karavankam.

Na cesti pred predorom Ljubelj proti Avstriji.



Čakalne dobe na mejnih prehodih

Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Novokračine, Petrina, Metlika, Obrežje, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Ormož, Petišovci.



