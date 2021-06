Drama v zraku nad Bohinjskim jezerom

Lepo nedeljsko dopoldne se je za jadralnega padalca končalo v Bohinjskem jezeru.



Jadralni padalec je v jezero v naselju Stara Fužina padel ob 11.19 uri, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Pripadniki civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljači Podvodne reševalne službe Bled in reševalci nujne medicinske pomoči Bohinj so poškodovanega padalca rešili iz vode, ga oskrbeli na kraju dogodka ter zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Helikopter Slovenske vojske ga je v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči prepeljal v SB Jesenice.

