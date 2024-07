Ana Dolinar Horvat: Sem nepopolna in seksi mama (Suzy)

Na to v vročih dneh, ko bi morale svoja telesa brezskrbno nastaviti sončnim žarkom, opozarja igralka Ana Dolinar Horvat, mama treh otrok, ki po rojstvu sina Luna ženske nagovarja in opogumlja s podkastom Mater, z delavnicami pa jim ponuja rešitev, kako se znebiti zakoreninjenih prepričanj.

»Naša družba je nevarno obsedena z videzom in z mladostjo. Ko izgubimo mladost, izgubimo moč. O tem nas želijo prepričati – in zelo dobro jim uspeva. Farmacevtska in lepotna industrija zaradi žensk cvetita. Zato ker je videz vse! Je tisto, kar nas določa. Vedno nam manjka samo še en poseg do popolnosti, en tretma do sreče, ena krema proti staranju do ljubezni. Če ženske ne bi toliko časa, energije in denarja namenjale videzu, bi bil svet morda videti drugače,« razmišlja Ana.

Žalosti jo misel, da je družba ženskam večino normalnih in naravnih stvari predstavila kot težavo. »Menstruacija, nosečnost, porod, menopavza, staranje. Farmacevtska in lepotna industrija sta našli rešitve za vse naše težave. Zato smo ženske največje potrošnice. Kapitalizem zaradi nas cveti, saj kupujemo 'rešitve' za 'težave'. Cveti na izmišljenih težavah žensk,« še pravi ta izjemno pogumna ženska. Ne skriva, da je tudi sama zelo ranljiva, ko beseda nanese na temo ženske samozavesti, a se je ravno zaradi tega odločila, da bo na glas spregovorila o svojih notranjih bojih, s katerimi je letos dokončno opravila. »Ko sem pakirala za na Silbo, sem se srečala z vprašanjem, ali naj po petih letih s sabo vzamem dvodelne kopalke. Še pred kratkim bi z lahkoto naštevala stvari, ki jih na svojem telesa ne maram. Prvi na seznamu bi bil zagotovo zagotovo mehek trebuh s strijami in raztegnjeno kožo, ki je ostal po rojstvu sina Luna. Namesto patriarhalnih zapovedi bom letos raje izbrala svobodo, sproščenost in ljubezen do sebe. Ni mi mar. Letos bo moj trebuh spet začutil sonce na poškodovani koži in jaz se bom ob tem počutila kot nepopolna in zelo seksi mama,« je Ana navdušila številne ženske, marsikatero pa celo spodbudila k temu, da je brez pomislekov oblekla drzne kopalke ali jih celo odvrgla in se prepustila popolni svobodi.