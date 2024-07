Ona si bo kupila najboljši sladoled, on pa najboljše pivo

Poletna nagradna igra, v kateri nekomu vsak dan podarimo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 evrov, je šla to pot Mileni Mesarič na Vrhniko.

»Kako sem bila vesela!« je vzkliknila. Z darilnim bonom smo jo osrečili, ko je bila še v Šmarjeških toplicah. Po operaciji kolena je morala tja na serijo terapij, zraven pa je šel seveda tudi njen mož Štefan.

Kot zvesta naročnika Slovenskih novic sta prosila, naj jima njun najljubši časopis tiste dni, ko ju ni bilo doma, pošiljajo kar v toplice. »Brez njih ne moreva, preprosto obožujeva ta časopis, prebereva vse, še najraje pa kolumne!« je pripovedovala srečna dobitnica Lidlovega bona. In res: v Šmarjeških toplicah sta jih lahko prebirala že pri zajtrku.

Milena brez Slovenskih novic ne more. FOTO: Dejan Javornik

Medtem ko je bila Milena na terapijah, je njen sopotnik pošiljal izpolnjene kupone. Ter še enkrat dokazal, da je pripravljen za svojo ženo storiti res vse. Kot je storil to že pred 40 leti, ko sta se spoznala v bolnišnici. Oba sta bila operirana. Milena na kolku, Štefan na hrbtenici. Ona je invalidka že od rojstva in ima za sabo že lepo število operacij. On je bil tesar, in ko je oni dan nekaj pretežkega dvignil, je v njegovi hrbtenici počilo in le malo je manjkalo, pa bi ohromel.

V bolnišnici se je Celjan zagledal v Vrhničanko. In zgodil se je filmski prizor: že drugi dan po svoji operaciji, mimogrede, Milena je bila takrat že doma, se je še ves v cevkah, ki jih je na skrivaj pospravil v žep, izmuznil mimo vratarja, potem pa se kar v bolnišnični pižami odpeljal do nje na Vrhniko.

Tedaj je tudi dokončno preskočila iskrica: skupaj sta odšla v Laško, kjer se je Milena spet učila hoditi. Pravzaprav je imel ključno vlogo pri tem kar Štefan, ki je postal njena najpomembnejša opornica v življenju.

Milena je 35 let delala kot računovodkinja, Štefan je svojo kariero, kot vodja odpremne službe za bivšo Jugoslavijo, sklenil v Metalki. Skupaj sta več kot 30 let prepevala tudi v pevskem zboru tamkajšnjega društva invalidov in hodila na izlete.

Zdaj sta v zasluženi penziji, prebirata Slovenske novice in se ukvarjata s štirimi vnuki. Sklenila sta, da bosta prav njih, zdaj ko imata Lidlov bon za 200 evrov, povabila v eno izmed Lidlovih trgovin. Kaj si bo mladež kupila, še ne vesta, še kako dobro pa, kaj si bosta sama. »Jaz si bom najboljši sladoled,« je dejala Milena. »Jaz pa najboljše pivo,« je rekel Štefan.