Darilna kartica Lidla Andreji, ki je ob nagradi pomislila na potegavščino

Poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija, ta bo trajala vse do 28. julija, je v polnem zamahu. In že naslednja srečnica, ki smo jo na njenem domu prav tako razveselili z Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov, je bila Andreja Homovec iz Kamnika.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

»Tole pa je presenetilo! Skoraj sem bila že prepričana, da se je hotel nekdo pošteno ponorčevati iz mene!« je dejala ob našem prihodu. Tako nepričakovanih naključij, ko nekomu dostavijo nekaj, zaradi česar mu bo v življenju samo lažje, se res ne zgodi veliko. Pomembno je tudi, da Lidlova darilna kartica še zdaleč ni eno izmed daril, ki so prejemniku samo v napoto, v Andrejinem primeru pomeni celo idealno rešitev, ki ji bo omogočila v teh vročih poletnih dneh najmanj en brezskrben postanek v eni izmed Lidlovih trgovin, v njenem primeru bo to ali v domačem Kamniku, v Domžalah ali pa v Ljubljani.

Preberite še:

Kamor je zdajšnja upokojenka, prej pa bankirka, hodila leta in leta službovat v eno izmed poslovalnic NLB. Kot redna uporabnica Lidlovih storitev pa je izstrelila kot iz tistega topa, ki krasi njihov domači vrt, izdelal ga je njen mož Lado: »Oh, zapraviti teh 150 podarjenih evrov pa res ne bi smel biti kakšen problem!«

Kadar mora takole v trgovino, se njena denarnica vsakič stanjša za stotaka, smo izvedeli, kot tudi, da mora biti človek ob sedanji draginji že pravi čarovnik. »Ne v zadnjem letu, v bistvu se je občutno podražilo prav v zadnjem mesecu!«

Oh, zapraviti teh 150 podarjenih evrov pa res ne bi smel biti kakšen problem!

Ker vročine ne prenaša več tako dobro, sta z možem nekoliko spremenila dopustniški načrt, zato hodita na morje le še zunaj sezone. In če sta imela prej kar 42 let prikolico, z njo pa so Homovčevi prekrižarili dobršen del Istre in Kvarnerja, sta v zadnjem obdobju našla svoj mir v Metajni na Pagu. Ker se je v zadnjih letih močno podražilo tudi kampiranje, sta namreč že pred časom ugotovila, da je lahko tudi apartma povsem primeren, ugoden, neprimerno bolj dopustniški.

Zakonca Homovec bosta na Lidlovih policah našla polno dobrih reči. FOTO: Marko Pigac

Andreja Homovec je sicer naša dolgoletna in redna bralka. Nekoliko je korigirala le svoj status naročnice na Novice. Ker zaradi pomanjkanja časa, ki jo, čeprav je že v penziji, ali pa prav zaradi tega, v pomladansko-poletnih mesecih vsakič tako prehiteva, se na Slovenske novice naroči šele jeseni in jih potem prebira čez zimo.

Sicer pa so območju, kjer živijo Homovčevi in nadaljujejo kovinarsko dejavnost, rekli, da so to pljuča Kamnika. Ker je tam nekje tudi Meglerjeva graščina, so predelu rekli tudi Meglarca. »A mu danes le še redko kdo tako reče,« nas je podučil mož tokratne nagrajenke.

Naše nam paše in Lidlova lojtrca domačih Lidlovi izdelki vsako leto prejemajo priznanja kakovosti, predvsem iz skupin pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov ter tudi kozmetike. Vseskozi krepijo tudi ponudbo slovenskih izdelkov. V Lidlu Slovenija so še posebno ponosni na blagovno znamko Naše nam paše, v kateri združujejo izdelke slovenskega izvora, in na izjemno prepoznavnost izdelkov butičnih proizvajalcev v projektu Lidlova lojtr'ca domačih.

Skupaj smo se v tistem zazrli proti travnikom nad njihovo hišo. Že v kratkem naj bi jih pozidali. Ter se strinjali, da bo Kamnik ob nemara svoj najlepši predel, ob svoja pljuča.