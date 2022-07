Imamo prvo nagrajenko! Lidlova kartica za Zofijo in vso njeno družbo

»Pa saj komaj verjamem!« je bila Zofija Kovič skoraj čisto iz sebe, ko smo ji izročili Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov. Našo dolgoletno bralko je doletela sreča v poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija, ki bo trajala vse do 28. julija! Tega dne bo potekalo še zadnje žrebanje; tedaj bomo izžrebali namreč še tiste prijavnice, ki jih boste oddali 25. julija.

»Zakaj sem tako vzhičena? Ker sem sodelovala že pri nešteto vaših nagradnih igrah, pa nisem imela še nikoli prav nobene sreče!« je dejala prva nagrajenka Zofija Kovič, upokojena komercialistka.

Zakonca Kovič bosta z Lidlovo darilno kartico le še oplemenitila odlične sosedske odnose!

Priznala je, da si je Lidlove darilne kartice še posebno želela, z možem Marjanom sta namreč redni stranki v verigi 63 Lidlovih trgovin po Sloveniji. Še najbližja jima je tista v Postojni. »Naj povem, da sva v Lidlu kupila že toliko aparatov, pa se nama ni še nobeden pokvaril, resnično sva zadovoljna z njimi!« Pa še to je dodala Zofija: »Zelo so mi všeč tudi njihovi prehranski izdelki!« Na vprašanje, ali bosta z Lidlovo darilno kartico razveselila vnuke, sta jadrno odgovorila: »Ne, to bo šlo pa kar lepo za najino družbo!«

Nakar smo izvedeli, da sta zakonca Kovič v tem predelu Unca pravzaprav še edina preostala Slovenca. »Vsenaokoli so sami Bosanci, ampak, vam povem, to so resnično sami izvrstni ljudje!« je podčrtala Zofija.

Pogledala je Marjana in strinjala sta se, da boljših sosedov, kot so ti, ki so prišli iz okolice Teslića in Doboja, v Uncu pa kupili zemljo ter si sezidali hiše, pač ne bi mogla imeti. »Odlično se razumemo, midva spoštujeva njih in oni naju, tako prisrčni so,« je nadaljevala Zofija, Marjan pa dodal, da so si že pred časom kupili vojaško kuhinjo in da pogosto delijo hrano tudi starejšim sokrajanom.

Na morje tudi letos ne bosta šla. Njuno poletje bo potekalo namreč v družbi sosedov, izvedeli smo, da takšne sence, kot jo imajo, nima daleč naokoli nihče. Marjan, ki ima tudi 20 čebeljih družin, je v tistem pogledal na uro in dejal: »Evo, ura bo štiri popoldne, ko bo ponovno zazvonil telefon: Komšija, dođi, bomo kaj spekli!« Kar smejalo se mu je: »Tako je dan za dnem!«

Ne le na odlične sosedske odnose, ki jih bosta obogatila zdaj tudi z Lidlovo darilno kartico, še kako sta ponosna tudi na Slovenske novice, na katere je Zofija Kovič naročena že od samega začetka: »Jutranja kavica in Slovenske novice, tega recepta se držim že 30 let!« Marjan pa je potrdil: »Sudoku, zadnja stran, nesreče, trač, Novice so res dobre!«