Odlično električno kolo pod dva jurja

Giant Roam E+ STA, letnik 2023 je odlično električno kolo za vse ceste, dobre in slabe.

Raziščite nove kraje, nove ceste in nove dogodivščine s 150 km dosega zanesljive baterije EnergyPak.

Yamaha SyncDrive Core Motor zagotavlja 50 Nm navora in ima šest nastavitev za nadzor hitrosti, ki ponujajo pomoč pri pedaliranju. Dejanski doseg je odvisen od več dejavnikov, vključno s težo, nadmorsko višino, terenom in pospeškom.

Kakšen domet lahko pričakujem na svojem Giant e-kolesu? Razpon z enim polnjenjem se zelo razlikuje glede na več okoliščin, kot so: zunanja temperatura, odpornost na veter, tlak v pnevmatikah in profil, dvig terena in površina, teža kolesa in tovora, pospeški, vzdrževanje e-kolesa in stanje baterije ...

Spodnja tabela prikazuje približni razpon. Pogoji so razvrščeni kot slabi, dobri in idealni. Slabe razmere se običajno pojavljajo pri vožnji s težkim bremenom, močnimi vetrovi ali prekomernimi vzponi.

Zanesljiva baterija EnergyPak 400 Wh je lepo integrirana v lahek in vzdržljiv ALUXX SL aluminijast okvir, s katerim se lahko podate na daljše avanture. Cena: 1.999 evrov.