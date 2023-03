Domače električno gorsko kolo. Da, slovensko

Električna kolesa so prodajni hit in kolesarski industriji veter v hrbet. Električno kolo je marsikateremu kolesarju razširilo športno obzorje, podaljšalo kolesarsko življenje.

Take in podobne zapise vam delimo in na široko razlagamo, kako dobra in funkcionalna so električna kolesa, potem pa pridete v prodajalno koles in električnih koles ni. Razprodano!

Drugače so se tega lotili v Cultu. Odločili so se, da poskusijo z domačo izdelavo piškotkov z dvema kolesoma in baterijo in motorjem in odličnim aluminijastim okvirjem in odlično opremo in ... Za več informacij smo k pogovoru povabili Uroša Gnezdo, ki se je vsega tega spomnil, ampak ne čisto sam. Idejo je dobil, ko je seštel ena in ena in ena in v septembru je na ceste zavilo prvo slovensko gorsko električno kolo Cult Octane.

Kakšna je bila pot od ideje do izvedbe za slovensko električno kolo?

Takole so rekli v podjetju Cult: Prva električna kolesa so izdelali že leta 2014 za namen transportnih koles Krpan. Od takrat naprej so se do dobra spoznali s specifikami novega segmenta kolesarstva. Do lanskega leta niso niti razmišljali o razvoju športnih električnih koles, saj niso videli razloga za izdelavo še ene znamke električnih koles. Ko pa so jih kontaktirali iz podjetja Domel julija 2020 ter predstavili svoj motor, so takoj prepoznali njegov potencial. Že na prvem sestanku so se začutili ter prepoznali potencial sodelovanja in se takoj lotili dela.

Mi se že vozimo

S svojimi 112Nm navora je e-Cult Octane 112, izredno zmogljiv in pripravljen na vsak izziv, ki mu pride nasproti. Po ravnini lahko občutite njegov izjemen pospešek, pri premagovanju vzponov pa vas bo ponesel do vrha z najmanjšim naporom.

Za kar se da dolgo uživanje na kolesu skrbi snemljiva baterija, ki je integrirana v spodnji cevi okvirja s kapaciteto kar 660Wh. Celoten sistem deluje na 48V tokokrogu, ki ohranja celoten sistem na nižji delovni temperaturi in s tem zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in elektronike.

Pregledna kontrolna enota Sigma EOX R500, ki je nameščena na krmilu kolesa uporabniku zagotavlja vse potrebne funkcije za preprosto upravljanje asistenc motorja. V kolikor pa si želi uporabnik več podatkov se enostavno poveže s telefonom preko bluetooth povezave s kolesom in si naloži aplikacijo Sigma EOX. Beleženje kadence, kilometrov, kalorij in srčnega utripa

Možnost nastavitve letnega plana v aplikaciji. Povezljivost z aplikacijami Strava in Kamoot.

Motor: Domel RS Line

Baterija: Econo InTube 660Wh

Proizvajalec: ECULT

Domet: do 150 km

Kapaciteta baterije (WH): 660

Leto modela: 2022

Prva električna kolesa so izdelali že leta 2014 za namen transportnih koles Krpan. FOTO: Arhiv proizvajalca/Cult

Menjalnik: Sram NX Eagle 12s

Navor: 112

Prednji plašč: Vittoria Mezcal 29×2,6

Zadnji plašč: Vittoria Mezcal 29×2,6

Proizvajalec motorja: DOMEL

Teža: 21,9 kg

Tip prikazovalnika: Sigma EOX R500

Ttip vožnje:Gozdne poti

Velikost obročev: 29

Vilica: Marzocchi Bomber Z2, 120mm

Zadnji plašč: Vittoria Mezcal 29×2,6

Zavore: Formula Cura 180/160mm