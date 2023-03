Najboljša kolesarska zabava za otroke

Prihodnost nas je malce prehitela. Električna kolesa smo vzljubili hitreje, kot smo na začetku govorili.

Kdo je za in kdo proti, se danes že ve. Še malo, pa ne bo kolesarske družine, ki v garaži ne bi imela vsaj eno električno kolo. In potem se tu pojavi vprašanje ali naj otroci tudi uporabljajo kolesa s pedali katerimi pomaga še »štrom«?

Naš odgovor pravi, zakaj pa ne? Tu gre bolj za animacijo otrok. Vsak otrok, ki je že poskusil voziti tako kolo, je komentiral, da je to »ful fajn«. Kolesarjenje je videl še z lažje strani, verjetno bolj zabavne. Kolesarjenje se mu je še približalo. Seveda se mnenja staršev krešejo in se verjetno bodo še naprej, ker nekateri pravijo, da je to potuha brez primere in to zelo draga potuha, spet tisti drugi, pravijo, da je pomembno, da je otrok na pedalih, na kolesu, da v tem uživa. Presodite sami!

»Vse kar potrebuje mlad kolesar je nasmeh na obrazu, ko po daljšem kolesarjenju s starši prikolesari na vrh strmine. Še več kot to mu lahko omogoči električno kolo Giant Talon E+ JR 26. Z električno pomočjo bo vaš kolesar vozil še dlje časa, užival na razgibanih trailih in z vami preživljal čas v naravi.« Nam povejo v eni izmed ljubljanskih kolesarskih prodajaln, ki imajo na zalogi otroško električno gorsko kolo.

E-Kolo Talon E+ 26 je bilo razvito za uvajanje mladih kolesarjev v gorsko kolesarjenje. Ponuja kombinacijo klasičnega hardtail dizajna s harmonično pomočjo motorja, ki daje povsem naravni občutek na poti. Motor SyncDrive Move olajša strme vzpone in vsako vožnjo naredi bolj zabavno.

Lahek ALUXX aluminijev okvir, z otrokom prijazno geometrijo, 80 mm hoda vilic in kolesi, ki omogočajo tubeless sistem brez zračnic, pomaga mladim kolesarjem, da samozavestno in nadzorovano obvladajo pot pred seboj.

Motor SyncDrive Move zagotavlja podporo s povsem naravnim občutkom na pedalih, tako da se lahko mladi kolesar lažje povzpne na hribe in se bolj zabava.

Motor SyncDrive MOVE zagotavlja do 30 Nm pomoči pri pedalu v lahki verziji in s tihim delovanjem. Ima 3 stopnje pomoči: Eco, Active in Power, pri čemer način moči ustvari 10-sekundno povečanje zmogljivosti in e-kolo nato samodejno preklopi nazaj v aktivni način.

Opremljen je tudi s tehnologijo Smart Assist, ki s petimi senzorji natančno določi stopnjo podpore pedala, ki je potrebna za harmonično, naravno izkušnjo vožnje.

Odstranljiva baterija EnergyPak 250 Wh je lahka in kompaktna ter ima najnovejšo baterijsko tehnologijo v kombinaciji s tanko zasnovo, ki zagotavlja zanesljivo energijo za daljša potovanja. Integriran uporabniški vmesnik RideControl Dash z barvnim zaslonom omogoča preprosto spreminjanje stopnje pomoči in prikazuje podatke o vožnji.

Talon E+ JR 26 je opremljen z vilicami SR Suntour z 80mm hoda, hidravličnimi disk zavorami in prestavami Shimano, zaradi česar je udoben in varen.