Zakaj 10 dni na morju dela čudeže za dušo in telo

Poletne počitnice vsi povezujemo z morjem. Glavno vprašanje med sodelavci je, kam greš? V kateri državi boste letos preživeli poletje?

Morski zrak in voda sta res dobra za našo dušo in telo. Grki so prvi opazili zdravilni učinek morja. Priljubljena talasoterapija - zdravljenje z morsko vodo - izvira iz Grčije.

Na grških otokih Rodos in Krf so talasoterapijo uporabljali že pred 2500 leti. Uporabljali so jo za zdravljenje bolezni, kot so ekcem, artritis, astma, luskavica in bolečine v hrbtu. Hipokrat je odkril zdravilne lastnosti morske vode z opazovanjem njenega delovanja na rane. Opazil je, da morska voda pospešuje celjenje ran, preprečuje okužbe in zmanjšuje bolečine. V Franciji so že sredi 19. stoletja odprli centre za zdravljenje zdravstvenih težav s pomočjo snovi, pridobljenih iz morja in morske vode. Kakšne so pravzaprav prednosti poletnih počitnic na morju?

Morska voda vsebuje vitalne elemente

Morje vsebuje vse elemente, pomembne za naše življenje – natrij, magnezij, kalcij, kalij, silicij, celo srebro in zlato. Morska voda prodre globoko v kožo in s tem omogoči delovanje mineralov in elementov. Morje vsebuje tudi alge, ki so bogate z mineralnimi snovmi. Alge že dolgo veljajo za vir zdravja in lepote. Spodbujajo obnovo celic, izboljšujejo videz kože, spodbujajo metabolizem, krepijo imunski sistem, preprečujejo vnetja, čistijo kožo in pomagajo pri odstranjevanju celulita.

Morje blagodejno vpliva na astmo in alergije

Morska sol ima antiseptične in antihistaminske lastnosti, zato je koristna pri kožnih alergijskih reakcijah. Čist morski zrak, nasičen z negativnimi ioni, olajša dihanje in blagodejno vpliva na ljudi z astmo.

S sončenjem telo oskrbimo z vitaminom D

Sončenje ne prinese le lepe porjavelosti, temveč nas oskrbi tudi z vitaminom D, ki ga naše telo tako potrebuje. Najnovejše raziskave potrjujejo, da ima ključno vlogo pri preprečevanju številnih bolezni, vključno z multiplo sklerozo in rakom. Da bi dobili vitamin D, se vam ni treba sončiti v najbolj vročem delu dneva. Za sončenje izberite jutranje ali večerne ure. Upoštevajte, da sredstva za zaščito pred soncem zavirajo sposobnost kože za tvorbo vitamina D.

Bivanje na morju razbremeni stres

Kaj še deluje tako sproščujoče kot sonce, rahel vetrič in šum valov? Dopust na morju nam daje priložnost, da pozabimo na vsakdanje težave in se popolnoma sprostimo. Magnezij, ki ga morska voda vsebuje v visokem odstotku, dokazano deluje proti stresu. Alternativni zdravniki menijo, da je stres lahko sprožilec pri razvoju številnih bolezni. Zato izkoristite dopust, da se znebite svojega najhujšega sovražnika.

Morje je idealno za športne aktivnosti

Plavanje, potapljanje, deskanje, morska aerobika, odbojka na mivki ... Poletje ob morju je idealno za športne aktivnosti, ki niso dobre le za oblikovanje telesa. Šport in zdravje sta tesno povezana. Pravzaprav brez športa ni zdravja. Potopite se torej v vodo in uživajte v športnih aktivnostih, ki jih ponuja morje.

Morski zrak je bogat z negativnimi ioni

Morski zrak vsebuje negativne ione in ozon, ki spodbujajo globoko dihanje in nas napolnijo s pravo življenjsko energijo. Negativni ioni krepijo imunost, izboljšujejo koncentracijo, zmanjšujejo nespečnost, depresijo, glavobol in utrujenost, blagodejno vplivajo na ljudi z astmo in alergijami. Z negativnimi ioni nasičen zrak lahko najdemo v gozdovih in gorah, v bližini slapov, rek, oceanov in morij.

Morje lajša artritis in bolečine v hrbtu

Zaradi svoje sestave morska voda lajša bolečine, zmanjšuje vnetja, sprošča in spodbuja odvajanje odvečne tekočine iz telesa. Zato kopanje v morju olajša revmatizmu, artritisu, bolečinam v hrbtu in mišicah.

Morska voda spodbuja čiščenje telesa

Zakaj je morska voda odlična izbira za čiščenje telesa? Kopanje v morski vodi spodbuja delovanje organov, ki filtrirajo in izločajo škodljive snovi iz telesa, kot so jetra, ledvice in koža. Nakopičene škodljive snovi se začnejo premikati po limfnem in krvnem obtoku, sol pa olajša proces izločanja. Kopanje v morju spodbuja menjavo snovi in ​​čiščenje škodljivih sestavin ne le kože in vezivnega tkiva, ampak tudi celotnega organizma.

Morje zdravi kožne težave

Morska sol je nenavadno bogata z različnimi sestavinami. Med osemdesetimi različnimi minerali, elementi v sledovih, karbonati in sulfati so kalcij, kalij, brom, natrij, mangan, magnezij, jod, železo, fluor in silicijeva kislina. Morska voda zaradi svoje bogate sestave blagodejno vpliva na kožo in pomaga pri številnih kožnih težavah, kot so dermatitis, luskavica in ekcem.

Morje spodbuja ustvarjalnost in čustva

Morje in vodni element nasploh sta že od nekdaj povezana z ustvarjalnostjo in občutki. Bližina vode lahko spodbudi naša čustva, intuicijo, domišljijo in ustvarjalnost.

Blagodejno vpliva na zdravje oči

Modra barva morja in pogled v daljavo blagodejno vplivata na naše oči. Če veliko časa preživite za računalnikom, vam bo oddih pomagal poletni oddih na morju.

Če ne moreš na morje

Odličen dopust lahko načrtujete tudi doma. Hodite po gozdu, telovadite, sončite se, plavajte v reki ali jezeru, izogibajte se stresu, pustite televizijo, mobilni telefon, računalnik in video igre, vzemite s police svojo najljubšo knjigo – berite! Privoščite si več spanja kot običajno, priskrbite si morsko sol in si doma pripravite kopeli z morsko soljo.