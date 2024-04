Zvezde instagrama: samosvoja Prekmurka (Suzy)

Zaveda se pravila, da več objaviš in bliže spustiš oboževalstvo, bolj zavzeto in predano te bodo spremljali. Prav posebno spoznanje ob poglobljenem pregledu profila je, kako pogosto so se spreminjali njeni odtenki las. Sicer pa se tako prisrčni Prekmurki poda vse, kar ji pade na pamet.

OBJAVE: 2.419

SLEDILCI: 118.574

SLEDI: 801

Pisalo se je leto 2014, ko sta se s psičko Lili prvič objeli.

Izzivalna in barvita

Modrost v glavi, modra na glavi in modrina v naravi

Vsaka temnolaska si želi, da bi se vsaj enkrat prelevila v blondinko.

Kratki lasje, sončni zahod in pica kraljica.

Z atijem in mlajšo sestro Evo so že od malega zelo povezani.

Tretja tetovaža iz leta 2016

Evrovizijski poljubček z zmagovalko Conchito Wurst

Vse se je začelo s to fotografijo pred enajstimi leti.