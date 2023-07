Jesti pred vadbo da ali ne

Naj smo si na jasnem: hrana je gorivo in brez goriva ne moremo vaditi. Ampak, vprašanje iz naslova zmede tudi izkušene.

Začetniki se bolj ukvarjajo z njim, ker bi s tekom radi najprej shujšali in potem šele postali pravi tekači, na primer.

To pa ne gre tako lahko. Kdor misli, da bo s tekom shujšal, preden bo postal tekač se moti. Kdaj postanemo tekači? Ko v kosu pretečemo 10 kilometrov?

Vrnimo se k hrani pred tekom. Ali res moramo prej jesti? Odgovor na to vprašanje je, da vam ni treba veliko jesti, če nameravate preteči le nekaj kilometrov, vseeno tudi tako kratke razdalje ne smete preteči na prazen želodec. In pika.

Številne raziskave so potrdile, da je pred tekom bolje jesti, kar je, strinjate se, tudi zdrava pamet. Kje drugje bomo dobili energijo za to naporno dejavnost, če ne iz hrane? Preden se odpravite na tek, je dobro pojesti nekaj lahkega in hranljivega.

Lahko je to vaš običajen zajtrk, če tečete pred poldnevom, ali popoldanska malica, če se rekreirate kasneje. V primeru, da imate čas za obrok le 30 minut pred začetkom treninga, je priporočilo dietetičarke in maratonke Alicie Galvin, naj bo to nekaj tekočega in lahko prebavljivega.

Če med tekom čutite nelagodje v trebuhu, se izogibajte obrokom z veliko vlakninami. Strokovnjaki svetujejo tudi izpuščanje obrokov z veliko mesa in maščob. Bolje jih je zaužiti po teku.

Če želite preteči 5 kilometrov, morate imeti v mišicah shranjenega dovolj glikogena, da to razdaljo čim lažje premagate. Vsekakor pa ne pretiravajte s testeninami in drugimi testi, sploh če tečete s ciljem hujšanja. Šele ko začnete teči na daljše razdalje, povečajte dnevni vnos ogljikovih hidratov, a tudi takrat poskrbite za zdravo hrano.

V enem kilometru teka porabimo komaj 100 kalorij, kar ni za podcenjevati, težko je preteči en kilometer, če si začetnik. Torej, to vam pove, da vedno obstaja tveganje, da boste s prenajedanjem pridobili dodatno težo, tudi pri rednem teku.

Ne pozabite, da je skrb za kakovost hrane, ki jo zaužijete, enako pomembna kot skrb za njeno količino. Naš nasvet je, da se izogibajte prigrizkom in predelani hrani ter v svojo prehrano vključite čim več pustih beljakovin, ki so bistvenega pomena za izgradnjo mišic. Za vzdrževanje potrebnega nivoja energije za tek je pomembno, da zaužijemo dovolj zdravih maščob in minimalno rafiniranih ogljikovih hidratov.