Baski po kraljevi zmagi nemočni proti Oblaku

Nogometna prvenstva na stari celini se počasi končujejo. V glavnih ligah peterice so prvaki znani, edinole v Angliji v Londonu ali Manchestru še ne morejo hladiti zmagovitega šampanjca. Izjemno zanimiva je nizozemska liga, na koncu bo prvi ciljno črto prečkal Philips Sport Vereniging. Eredivisie je prava valilnica nadarjenih nogometašev, ki jih potem pokupijo žogobrcarski »kapitalisti«. Če bi Ajax, Feyenoord in PSV kot v starih časih sestavili moštvo iz najboljših igralcev, potem se Real Madrid v ligi prvakov ne bi tako »šopiril«.

Benjamin Šeško je po spletni strani transfermarkt tržno ocenjen na 40 milijonov evrov. V soboto je v tekmi 31. kola nemškega prvenstva pri zmagi s 4:1 svojega RB Leipziga nad polfinalistom lige prvakov Borussio iz Dortmunda dosegel gol, že enajstega v ligaški sezoni na 28 dvobojih, ima še dve asistenci.

Veliko se je že omenjalo, da se zanj zanimajo največji klubi, a 20-letniku iz Radeč še nekaj manjka. Ne more se namreč dogoditi, kot na tekmi z Bayernom (v krizi) v Münchnu, ko je bil dvakrat sam pred vratarjem Manuelom Neuerjem, a ga ni premagal. Sicer ga ob porazu z 1:2 enkrat je, a tisto je bil zadetek v lastno mrežo. Bavarski kapetan Neuer je preveč izkušen, da bi ga se premagalo s polvisokim strelom.

Izkušenj si je do zdaj veliko nabral že tudi Jan Oblak. S svojim Atletico Madridom je na najboljši poti, da se po uvrstitvi v španskem prvenstvu prebije v ligo prvakov za naslednjo sezono. V soboto so priljubljeni žimničarji v derbiju za 4. mesto v la ligi s 3:1 ugnali baskovski Athletic Bilbao in imajo zdaj pred njim šest točk prednosti. Zanimivo je, da je Atletico prvič v letošnji sezoni premagal sveže španske pokalne prvake. Ironija je, da Baski igrajo oziroma so letos zmagali v tekmovanju, ki se imenuje kraljevi pokal. Baski in španski kralj? Gotovo se šalite. Athletic Bilbao je pred sobotnim obračunom dobil obe pokalni tekmi ter prvi dvoboj v državnem prvenstvu.

Janža s Podolskim

V poljski ligi, ekstraklasi, je nekoč igrala kopica slovenskih nogometašev, zdaj je standardni član prve postave le Erik Janža v Górniku iz Zabrzeja. Je tudi kapetan ekipe, katere član je tudi šlezijska legenda Lukas Podolski. Celo slovenski reprezentant Miha Blažič je obtičal na rezervni klopi Lecha iz Poznana, v srce obrambe se je namreč po prestani dopinški kazni vrnil poljski reprezentant Bartosz Salamon. Slovenec je sicer včeraj igral proti Cracovii, saj je Salamon zaradi kazni rumenih kartonov moral izpustiti dvoboj. Pa tudi na nekaterih tekmah je Blažič delal katastrofalne napake, da so se za glavo držali celo na rezervni klopi Lecha.

Tudi Luka Zahović se s klopi za rezervne igralce ne premakne več v prvo postavo Pogona iz Szczecina. Telesno je prešibak igralec za obrambe v ekstraklasi, v dvobojih eden proti enemu mu trda prede. Poleg tega je Pogon kupil grškega srednjega napadalca Efthymiosa Koulourisa, ki je »nabit« in pravi »tank«, klubu iz Szczecina se to bogato obrestuje.

Grk je v letošnji sezoni ekstraklase na 30 tekmah zabil 12 golov, hat-trick oziroma tri zadetke je dosegel proti Ruchu iz Chorzówa, Luka Zahović je v osemnajstih nastopih le enkrat zatresel mrežo, proti Widzew Łódźu. No, dobro, poljska liga ni tako kakovostna, kot nekatere druge, a ni vse zlato, kar se sveti, torej lige velike in elitne peterice.