Mogoče niste debeli, mogoče imate le preveč vode v telesu

Ste opazili, da so zvečer vaša stopala zabuhla, otekla, na nogah vidite sledi obuval ali nogavic? Se je vaša teža nenadoma in brez razloga povečala? Ste zabuhli, ste opazili nenormalno povečane podočnjake?

Vse to so lahko simptomi čezmernega zadrževanja vode v telesu. Najbolje bi bilo, da se takoj posvetujete z zdravnikom, da izključite bolezen ledvic, presnovne motnje ali motnje krvnega obtoka.

Če opazite, da se v vašem telesu zadržuje preveč vode, si lahko pomagate tudi tako:

1. Jejte več citrusov

Citrusi lahko zmanjšajo zabuhlost. Vendar ne pretiravajte. Najbolje jih je zaužiti vsaj 4 ure pred spanjem.

2. Izmenično tuširanje

Druga rešitev za otekanje je izmenično prhanje s toplo in hladno vodo. Telo zmasirajte s curkom vode od spodaj, vzdolž limfnega toka. Izogibajte se ledu in vroči vodi. Toplo in hladno – to je idealen režim za ožilje in limfni sistem.

3. V prehrano vključite beljakovine

Zdrava prehrana z veliko beljakovinami živalskega izvora, kot so jajca, meso, mleko, sir in ribe, je ključna za izločanje odvečne vode.

4. Da preprečite zadrževanje vode, pijte več vode

Morda se sliši zmedeno, vendar veliko tekočine pomaga odstraniti odvečno tekočino iz telesa. Ko telesu primanjkuje vode, začne zadrževati tekočino, da prepreči nadaljnjo izgubo. To vodi do zadrževanja vode in motenj ravnotežja tekočine.

5. Sol zamenjajte z začimbami in česnom

Potrebno je vzdrževati pravo ravnovesje vode in soli v telesu. Prekomerno uživanje soli je eden najpogostejših vzrokov za otekanje. Če želite, da je vaša hrana bolj okusna, namesto soli dodajte začimbe in česen.

6. Jejte hrano, bogato z magnezijem

Za dobro delovanje telesa in preprečevanje nastajanja ledvičnih kamnov uživajte hrano, bogato z magnezijem. To so kakav, ajda, mandlji, indijski oreščki, riž, špinača, ovseni kosmiči in avokado.

7. Bodite bolj aktivni – plavajte, kolesarite in hodite

Da bi preprečili otekanje ali vsaj zmanjšali nelagodje v nogah, redno telovadite. Kolesarjenje, hoja in plavanje so primerni skoraj za vse in ne poškodujejo sklepov. Začnite s 15 minutami na dan.

8. Preizkusite masažo z valjčki

Suha masaža je boljša od vsakega pilinga. Na ta način odstranite odmrle celice, izboljšate cirkulacijo in opazite, kako sijoča ​​in gladka postane vaša koža. Masaža lahko traja od 3 do 8 minut in najbolje je, da vsak dan malo masirate.Poskusite masirati vzdolž limfnega toka.

9. Namesto kave pijte peteršiljev čaj in brusnični sok

Peteršilj pomaga odstraniti odvečno vodo. Tukaj je dober recept za peteršiljev čaj: 50 gramov peteršilja sesekljajte in kuhate v 250 ml vode nekaj minut. Ko odstavimo z ognja, pustimo peteršilj počivati ​​še 30 minut. Precedite in zaužijte žlico pred obroki večkrat na dan. Brusnice so bogate z magnezijem in bodo pomagale preprečiti otekanje.

10. Proč s sladkarijami

Sladkarije in preveč ogljikovih hidratov povzročajo zadrževanje vode in povečanje telesne mase. Zato bi bilo najbolje pozabiti na čokolade in piškote ter jih nadomestiti z jagodičevjem.