Paradižnik ureja krvni tlak. A pomembno je, kako ga jeste

Kožo obvarujemo tudi z živili

Pred soncem se zaščitimo z uporabo ustreznih kozmetičnih sredstev, dolgimi in lahkimi oblačili, naglavnimi pokrivali, sončnimi očali in izogibanjem nevarnim žarkom zlasti med 12. in 16. uro, ustrezna prehrana je naslednja na seznamu preventivnih ukrepov