Kolesarski trik, kako ohladiti prostor brez klime

Gre za stari trik, ki so se ga izmislili športniki na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 1984. Vsaj tako pravijo slovenski kolesarji, ki so to tam prvič videli in potem prenesli še na vse druge generacije.

Trik vsekakor deluje – če sploh gre za trik. Gre bolj za fiziko.

Brez klimatske naprave v taki pasji vročini človek težko preživi dan. A nekateri ljudje ne marajo klim in jih niti ne uporabljajo. Če ste se prepoznali med njimi, je tale trik prav za vas. Tudi športniki niso radi pod klimatskimi napravami.

Za klimatski učinek potrebujete dva ventilatorja, lahko pa uporabite tudi enega. »Strokovnjaki« priporočajo, da v prostoru naredite »dvojni veter« in tako boste iz prostora izgnali topel zrak, v notranjost pa spustili hladnejši zrak.

Zvečer odprite vsa okna in postavite ventilator na okno oziroma na okensko polico. Ventilator obrnite tako, da ne piha v prostor proti vam, ampak da piha ven. Tako boste iz prostora odpihnili topel zrak. Torej, če imate en ventilator, ste s hlajenjem zaključili. Prostor bo s tem trikom bolj ohlajen.

Če pa imate morda dva ventilatorja, lahko ustvarite učinek klimatske naprave. Torej, prvi ventilator je obrnjen navzven, drugega pa postavite na drugo okno ali tik ob prvi ventilator in ga obrnite proti sebi. Tako hladen zrak spustiš v prostor in prostor se ohladi. Preprosto in učinkovito. Preverjeno pri slovenskih kolesarjih!