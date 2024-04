Predstavili edinstvene modne stile. Piko na i so izzivu dali modni vplivneži (FOTO)

Največje celjsko nakupovalno središče je v svojevrstnem slogu predstavilo novo modno sezono za pomlad in poletje. Letos niso pripravili spektakularne modne revije, a so obiskovalci kljub temu lahko prepoznali, kaj bo modno nositi to sezono. Pravzaprav so za to poskrbeli kar običajni obiskovalci, ki so najprej kupili modne kose in dodatke blagovnih znamk, ki jih ponujajo v tem trgovskem centru, nato pa se v različnih kombinacijah prijavili na razpis za naj Citycenter stil.

V finale modnega izziva se je uvrstilo deset pogumnih in talentiranih modnih navdušencev, ki so tudi obiskovalcem brez zadržkov predstavili svoje edinstvene stile, ki so jih ustvarili in z njimi navdušili tako strokovno komisijo kot tudi občinstvo, ki je za najboljše glasovalo na družbenem omrežju facebook.

10 finalistov FOTO: Citycenter

Člani strokovne komisije, ki so jo sestavljali modna poznavalka in novinarka Lorella Flego, fotograf Dejan Nikolić in stilistka Sonja Rigler, so imeli zahtevno nalogo, da so v napetem finalu izmed desetih finalistov izbrali zmagovalca, saj je vsak pokazal svoj edinstven modni izraz. Pa vendar je bilo treba razglasiti najboljšega oziroma najboljšo. Najbolj jih je navdušila Hana Jerlah, ki je osvojila prestižni naziv naj Citycenter stil. Prejela je tudi glavno nagrado, in sicer darilne bone desetak v višini 3000 evrov.

Stilistka Sonja Rigler, fotograf Dejan Nikolić in menedžerka Citycentra Darja Lesjak FOTO: Citycenter

Zmagovalec po izboru tistih, ki so delili všečke, pa je Dmitrij Halužan, ki je prejel desetake v višini 1000 evrov. Dogodek je povezovala priljubljena voditeljica in modna navdušenka Ula Furlan, piko na i pa so Citycentrovemu izzivu dali tudi modni vplivneži Jasna Vale, Hajdi Korošec Jazbinšek, Blaž Kričej Režek, Luka Pehnec, Tjaša Korošec in Anja Mikola, ki so v času natečaja na instagramu predstavili svoj modni slog v oblačilih iz Citycentra Celje ter delili nasvete.

Zmagovalca (na sredini) v družbi modnih vplivnežev FOTO: Citycenter