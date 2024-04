Zala Đurić v dvoje. Iz vloge v vlogo (Suzy)

Ne spoznaš samo v nesreči prijatelja, ampak tudi v trenutkih sreče. Denimo med nastajanjem filma, četudi ima še tako zahtevno vsebino. Zala Đurić obožuje izzive. Težji so, z večjo vnemo se jih loteva.

Pri tem jo opogumlja misel, da ji bodo družbo delali samo izjemni posamezniki. Produkcijske ekipe so obsežne in večja je vloga, bolj intenzivni so odnosi s soigralci. Med nastajanjem vojne drame Šesti avtobus se je odlično ujela z enim glavnih junakov, hrvaškim igralcem Markom Petrićem.

Njuno kemijo je težko prezreti, saj prav žarita drug ob drugem. Poleg prepričljivih likov sta razvila še pristen prijateljski odnos, kar je največje darilo poklica, ki mu je predana že od mladih nog. Te naveze niso omejene le na promocijsko obdobje filmskih projektov, ampak so za vse življenje.