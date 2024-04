Kovanec bonk se je zvišal za 40 %. Ali je slothana naslednja?

Med kovanci z nizkimi vrednostmi pa so ga prehiteli le drugi Solanini memekovanci honk, popcat in solama z nizko likvidnostjo na ERC-20.

Po 75-odstotnem popravku z najvišje vrednosti vseh časov 0,000048 USD na najnižjo letno vrednost 0,000012 USD se je 13. aprila cena bonka vrnila in spet dosegla raven 0,00002 USD.

Kaj stoji za ceno bonka v prihodnosti, ko so po bitcoin halvingu prevzeli pobudo memekovanci?

Napoved cene bonka

Cilinix Crypto je danes za svojih 57,2 tisoč naročnikov naložil videoposnetek z napovedjo cene bonka. V enournem in štiriurnem časovnem okviru je ugotovil, da cena bonka kaže močne bikovske znake, saj je presegla 200 EMA (eksponentno drseče povprečje).

Vendar pa v dnevnem časovnem okviru ugotavlja, da mora cena bonka znova pridobiti 0,0000215 USD kot podporo. Ta raven je služila kot podpora marca in v začetku aprila, preden je bonk 12. aprila padel pod ta ključni prag.

Današnje dnevno in tedensko zaprtje označuje ključni trenutek za ceno žetona bonk, saj je trenutno območje že omejilo gibanje cene.

Glede na to, da je bitcoin med vikendom pokazal kratkoročno moč in da se napetosti na Bližnjem vzhodu umirjajo, Cilinix Crypto meni, da je zagon naklonjen bonku. Vendar pa bo previdni trgovec morda raje počakal in opazoval, ali je mogoče prejšnjo raven podpore spet doseči ali pa bo prešla v rezistenco.

FOTO: Clickout Media

Kovanec bonk v trgovini Token2049 v Dubaju

»Ekipa Bonk se je na konferenci Token2049 zelo dobro odrezala, kar se začenja odražati tudi v ceni,« je zapisal TraderKoz, eden od najbolj spremljanih vplivnežev na področju kriptovalut na YouTubu.

Bonk je bil tudi sponzor tedna kripto boja, pri čemer je bilo njegovo oglaševanje »dobesedno povsod«, je objavil izvršni direktor AssetDash Matias Dorta, ki ga je retvitnil @bonk_inu.

Ali je slothana naslednja velika priložnost?

FOTO: Clickout Media

Cilinix Crypto je objavil tudi več videoposnetkov o slothani (SLOTH) , ki je po njegovem mnenju »potencialna« in jo je osebno kupil.

V času predprodaje slothane je bil njen zaslužek 1,4 milijona dolarjev, danes pa je ta številka zrasla na več kot 10 milijonov dolarjev.

FOTO: Clickout Media

Na spletni strani slothana.com trenutno odštevajo do njenega lansiranja, ki je predvideno čez sedem dni. Kljub temu da gre za tvegane podvige, so predprodaje, ki jih je pred tem spodbujal Cilinix Crypto, pokazale precejšen uspeh, saj so pogosto dosegle desetkratni donos.

V primeru slothane ugotavlja, da njenemu Twitterjevem profilu zdaj sledi več vplivnih računov.

V drugem videoposnetku danes Cilinix Crypto navede tudi štiri nedavne predprodaje, vključno s tremi memekovanci, s katerimi je »ustvaril dobiček«, in razloži svojo strategijo vlaganja v nove kriptovalute.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media