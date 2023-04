Je to najboljša hrana za prave moške

Tokrat bomo za »moške športnike« pripravili pečen fižol z jajci. Takšna kombinacija je eden priljubljenih mehiških zajtrkov, najdemo pa jo tudi v Španiji, Italiji, celo Angliji. Vse bolj pa je takle obrok popularen tudi pri nas.

Fižol je živilo, ki ga najdemo praktično na jedilnikih iz vsega sveta. Da se je tako razširil, botruje več razlogov, glavni pa je ta, da je izjemno hranljiv, za pridelavo pa precej enostaven in cenovno dostopen.

Originalno izhaja iz Južne Amerike v 16. stoletju pa se je preselil tudi v Evropo. Legenda pravi, da se je puščavnik sveti Simon, ki je ležal na smrtni postelji zaradi lakote, ki je vladala svetu odrekel mesu in za poslednjo jed zaželel krožnik fižola.

V srednjem veku so ga tako imenovali meso ubogih.

Vendar pa fižola resnično ne gre podcenjevati. Tako v vsebinski sestavi, kot v okusu. Iz njega lahko pričaramo prav izvrstne jedi poleg tega pa je zelo hranljiv, bogat z vitamini, vlakninami in kot zelenjava vsebuje relativno velik delež beljakovin.

Tokrat bomo za športnike pripravili pečen fižol z jajci. Takšna kombinacija je eden priljubljenih angleških zajtrkov (Heinz beans), najdemo pa jo tudi v Španiji, Italiji, Mehiki. Pri nas bi takšnemu fižolu bolj ustrezalo ime »prebranac«, jed, ki jo zelo dobro poznajo v državah bivše Jugoslavije.

Obrok je tako primeren kot močnejši zajtrk za močno kolesarsko turo, čisto v redu bo za kosilo, prav nič pa ne bo narobe, če si boste omislili takšno zgodnjo večerjo po fizični aktivnosti.

Za pekač 25x 35 cm(3 do 4 osebe):

Olivno olje

Pol velike čebule

2 stroka česna

1 sesekljana rdeča paprika

100 g slanine

1 olupljen sesekljan paradižnik

250 do 300 g paradižnikove mezge

2 mali pločevinki rdečega fižola

Sol, poper

Mleta rdeča paprika

Sesekljan peteršilj

3 do 4 jajca

Priprava:

Na vročem olju prepražimo čebulo, sesekljano papriko, slanino, paradižnik in sesekljan česen. Vse skupaj nekaj časa pražimo, nato dodamo mezgo, sol, poper in peteršilj. Vse skupaj nekaj časa kuhamo, dodamo fižol in še malo pokuhamo, da se zmes zgosti. Nato vse skupaj stresemo v pekač. Na fižol razbijemo jajca in pečemo v pečici toliko časa, da so jajca na vrhu fižola pečena(približno 20 minut). Temperatura pečice 180 stopinj.