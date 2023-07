Triki, s pomočjo katerih bomo premagali poletno vročino

Sopara, pripekajoče sonce in visoke temperature poleti povzročijo, da se telo pri vadbi hitreje ogreje in začne potiti. Napor je večji, gibljemo se počasneje, hitreje se utrudimo. A zakaj bi vas to pregnalo v klimatizirane telovadnice?

S treningom na prostem v vročini namreč treniramo tudi svojo vzdržljivost, kar pomeni, da bomo jeseni močnejši, hitrejši in učinkovitejši. Zmotno je misliti, da vročino bolje prenaša tisti, ki je v boljši formi.

To je odvisno od telesne mase. Da vas ne doletijo krči, dehidracija, izčrpanost ali celo vročinska kap, previdnost ne bo odveč.

Spremljajte razmere

Čeprav je stopnja vlage v zraku najvišja, je trening najprijetneje opraviti zjutraj.

V vročini se izogibajte območjem smoga in ozona; če je prevroče in pritiska ne bi zdržali, ostanite doma.

S primerno opremo na pot

Za trening izberite lahka, svetla športna oblačila iz sintetičnih materialov. Glavo zaščitite s kapo. Ne pozabite na sončna očala in zaščito pred soncem.

Za tek namesto pregretega asfalta izberite gozdne tekaške steze, ki so tudi v vročini prijaznejše do vaših stopal in ponujajo sveže, varno zavetje sence.

Tecite počasneje in opazujte, kako dolgo boste zdržali in koliko boste ob tem pretekli. FOTO: Shutterstock

Ostanite hidrirani

Trening začnite hidrirani in se hidrirajte tudi med njim, sploh če traja dlje časa. S potenjem se telo ohlaja, a ko je soparno, pot težje izhlapi in nam je bolj vroče.

Da se sproti hladimo in nadomeščamo izgubljeno tekočino, pijemo hladno vodo ali druge pijače.

S pomočjo vitamina B12, magnezija, pantotenske kisline in niacina boste pridobili dodatno moč in zdržali dlje.

Prilagodite svoje cilje

Če v običajnih vremenskih razmerah merite razdaljo, ki jo tečete, in čas, v katerem jo osvajate, v poletni vročini namesto hitrosti trenirajte zmogljivost.

Tecite počasneje in opazujte, kako dolgo boste zdržali in koliko boste ob tem pretekli.

Ne pretiravajte

Če čutite, da ste preveč utrujeni, vam pešajo moči, ne boste zmogli ali se počutite dehidrirani in omotični, se ustavite, in počivajte. Ne odlašajte s prošnjo za pomoč, če se slabo počutite.

Poskrbite za regeneracijo

Po končani vadbi si vzemite čas za počitek in okrepčilo, s katerim boste nadomestili izgubljene elektrolite.

Z redno, zmerno in postopno kardiovadbo na prostem se bo vaše telo v približno dveh tednih prilagodilo vročini.

Z le nekajdnevnimi vmesnimi premori boste ohranili vzdržljivost in z jesenjo začeli s polno paro, še bolje pripravljeni.