Nevarnosti kolesarjenja – kako se moški lahko izognejo erektilni disfunkciji

Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so imeli fizično aktiven življenjski slog, imeli za tretjino več koristi kot nedejavni posamezniki.

Kolesarjenje združuje telesno vadbo z bivanjem na prostem in raziskovanjem novih poti. Kolesarimo lahko sami, lahko tudi v dobri družbi. Kakor nam paše in kakor nam godi. Kljub temu, da je kolesarjenje dobro za zdravje, se stalno postavlja vprašanje, kako zdravo je dolgotrajno sedenje na trdem, ozkem sedežu za moške.

Pritisk na perineum

Med vožnjo s kolesom velik del telesne teže pritiska na presredek, predel med mošnjo in anusom. Na robovih presredka so sedalne kosti, znotraj njih pa so živci in arterije, ki prehranjujejo penis. Ker je večina kolesarskih sedežev preozkih za te kosti in je zato pritisk med sedenjem na sedežu lahko sedemkrat večji kot pri sedenju na stolu, so te občutljive žile dovzetne za poškodbe, stiskanje, med vožnjo.

70 odstotkov poveča tveganje za težave z erekcijo

Ko so raziskovalci pred desetletji začeli preiskovati potencialno povezavo med kolesarjenjem in erektilno disfunkcijo, so bile stvari videti precej slabo. Študije so pokazale, da se pri odraslih moških, ki kolesarijo več kot 3 ure na teden, tveganje za težave z erekcijo poveča za 70 odstotkov.

Vendar nedavne raziskave dajejo upanje. Zdi se, da se tveganje za erektilno disfunkcijo pri kolesarjih ne razlikuje bistveno od tistega pri tekačih ali plavalcih. Zakaj je bila opažena ta sprememba? Opaziti je, da so kolesarska industrija in kolesarji sami upoštevali vse prejšnje raziskave in od takrat spremenili svoje izdelke in navade, da bi s tem, kar se da zmanjšali tveganje.

Nasveti za zaščito med vožnjo s kolesom

Da bi zmanjšali tveganje, strokovnjaki ponujajo več načinov, kako to odpraviti:

Najpomembnejša je izbira pravega sedeža. Na trgu lahko najdemo sedež za prav vsako zadnjico, le posvetovati se moramo z usposobljenimi trgovci s kolesarsko ali izdelovalci sedežev

Zelo pomembna je pravilna nastavitev sedeža. Pravilna višina sedeža in spet pravilna izbira sedeža po namembnosti. Sedeži za mestna kolesa so drugačna od sedežev, ki jih imamo na kolesih za športno rekreacijo

Uporabljajte sedeže z luknjo ali vsaj vdolbino, ki teče po sredini sedeža

Med vožnjo pogosto pogosto vstanite na pedale

Uporabljajte primerne kolesarske hlače

Bodite pozorni še na ...

Pazite na otrplost ali mravljinčenje v medenici ali penisu med vožnjo. To je lahko zgodnji opozorilni znak, da se nastaja težava. Upoštevajte tudi, da so kolesarji, ki tekmujejo bolj izpostavljeni tveganju kot običajni rekreativni kolesarji, ker več časa preživijo na kolesu.