Zdravniki odkrili, kdo ne sme jesti mlade čebule

Sezona mlade čebule je in težko najdemo vrt, ki bi je ne imel zasajene. Ampak vsi je ne bi smeli uživati.

Kot vse druge vrste čebule (črna, bela, rdeča čebula, por, drobnjak) ima mlada čebula širok spekter uporabe. Čebulo gojijo že več kot pet tisočletij in je ena prvih gojenih poljščin, danes pa raste po vsem svetu.

Mlada čebula je prehransko bogastvo, saj vsebuje znatne količine vitaminov A in C, predvsem pa vitamin K. Vsebuje tudi tudi vitamin E, vitamine B-kompleksa ter različne minerale, kalij, natrij, kalcij, železo, žveplo, fosfor, magnezij, krom, selen, mangan.

Edina težava pri čebuli je slab zadah. FOTO: Igor Modic/DELO

Poleg tega, da vsebuje vitamine, minerale in vlaknine, vsebuje flavonoide, ki delujejo kot antioksidanti in zmanjšujejo vnetne procese v telesu. Najpogosteje vplivajo na srčno-žilne procese, sladkorno bolezen in onkološke bolezni. Pozitivno vpliva tudi na odpornost.

Mlada čebula pomaga zmanjšati vnos soli v telo. Uživati ​​jo je treba redno, da deluje preventivno v boju proti boleznim.

Mlada čebula pozitivno vpliva na odpornost telesa, a pozor

Edina težava je neprijeten vonj, vendar ne iz ust, ampak s kože, saj se vonj po čebuli oddaja skozi pore.

Nekateri ljudje imajo težave s prebavljanjem mlade čebule, zato bi se ji morali izogibati.

Če imate občutljiv želodec, gastritis ali zakisanost, jo uživajte v zelo majhnih količinah. To ne pomeni, da je sploh ne bi smeli jesti, ampak da morate prisluhniti svojemu telesu.