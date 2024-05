Odmor v športu pomeni delati nekaj drugega

Zadnji snežni kosmi na tekaških progah so izginili. Še car slovenskega rekreativnega teka na smučeh Matej Soklič, ki je za ljubiteljske tekače v državi naredil daleč največ, ne more več delati zgornjesavskih tekaških prog. Vsako leto se žal konča tudi sezona teka na smučeh, tudi v tekaški rekreativni meki v Ratečah. Toda že zdaj se sprašujete: kaj lahko storite, da boste decembra spet v formi in pripravljeni na vrnitev na ozke smuči, v katere ste zaljubljeni?

Vaše telo potrebuje čas, da si opomore po dolgi in naporni sezoni teka na smučeh. Zato sta april in maj najtišja meseca v letu za tekače na smučeh. Telesu privoščimo odmor od zahtevnih treningov in tekmovanj. Vendar pa odmor ne pomeni delati ničesar, ampak delati nekaj drugega, v čemer uživate. Ne glede na to, ali se na sončen dan odpravite na kolo ali obujete tekaške superge.

Tudi opremi je treba posvetiti pozornost, ko se sezona konča. Priporočljivo je, da temeljito pregledate smuči, palice in čevlje. Smuči povoskajte; vosek vroče zalikajte v drsno oblogo. To ščiti premaz pred poškodbami in izsušitvijo, tako da so smuči hitre za naslednjo sezono. Počakajte na začetek nove sezone, preden odstranite vosek.

Moč in vzdržljivost

Ko ni snega, obujemo tekaške rolke. FOTO: Getty Images

Ko si vaše telo opomore in je oprema pripravljena za naslednjo zimo, je čas, da se počasi vrnete na posebne treninge. V poletnih mesecih se morajo tekači na smučeh osredotočiti na trening moči in vzdržljivosti. Trening moči zagotavlja, da boste čim hitrejši, ko pride zima. Glavne mišične skupine so roke za močan potisk s palicama, osrednje mišice za stabilnost, noge za močan zamah in odriv in stabilnost nog. Dolgi treningi so pomembni za izboljšanje vzdržljivosti. Slednja pomeni boljšo zmogljivost, zagotavlja tudi hitrejše in boljše okrevanje po težkem treningu ali tekmovanju. Najboljše pri dolgih vadbah je raznolikost, ki jo te ponujajo: ne glede na to, ali ste na dirkalnem ali gorskem kolesu, peš, plavanju, veslanju, rolerjih ali tekaških rolkah – vsak lahko trenira v svojem najljubšem športu.

Ko zgradite dobre temelje vzdržljivosti in bodo jeseni temperature počasi začele padati, boste dodali intenzivnejše in hitrejše treninge. Tako boste ciljno povečali hitrost, da boste dosegli še hitrejši čas. Vredno je začeti z daljšimi intervali, preden preidete na intenzivnejše treninge s krajšimi intervali. Še vedno pa lahko kolesarite in tečete. A splošno pravilo velja: bližje ko ste tekmovalni sezoni za določen šport, bolj se morate osredotočiti na ta šport. Jesen bo torej idealen čas za pripravo na tek na smučeh s ciljno usmerjenimi treningi.