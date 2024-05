Deklico (12) s tovornjakom povozil le 300 metrov od doma: Ljudje, pomagajte! Rešite dekle!

V prometni nesreči, ki se je v torek, 21. maja, okoli poldneva zgodila v Dugem Selu na Hrvaškem, je umrl otrok, v katerega je trčil tovornjak, je sporočila zagrebška policija. Jutarnji list poroča, da je tovornjak, ki je prevažal zemljo z gradbišča trgovskega centra, trčil v 12-letnico, ki je na kraju samem umrla. Nesreča se je zgodila na uvozu v vas.

Sosedje so najprej slišali udarec, nato pa vpitje: »Ljudje, na pomoč!« Voznik, star okoli 25 let, je bil v popolnem šoku. »Kaj se mi je zgodilo? Zakaj opravljam to delo? Rešite punčko, rešite punčko,« je kričal po besedah sosedov.

Nesreča se je zgodila v času, ko so otroci odhajali v šolo, nesrečnico pa je spremljala vrstnica, ki ni bila poškodovana.

Takoj zatem je po bližnji cesti pripeljal zdravnik, ki je nemudoma ustavil in skušal pomagati poškodovanki. Obrnil jo je na bok, vendar je lahko ugotovil le, da je umrla. Njeno življenje je ugasnilo približno 300 metrov od domače hiše.

Otroci se tam vsak dan bojijo

Bila je najmlajša od treh otrok. Tik ob njihovi hiši je dom starih staršev, kjer se že ves dan zbirajo sorodniki in prijatelji, poroča Jutarnji list.

Po cesti, kjer se je zgodila nesreča, naj bi vsak dan vozili težki tovornjaki z gradbišča bližnjega trgovskega centra. Stanovalka Marija Šole je dejala, da voznika, ki je vozil tovornjak, pozna. Na cesti naj bi bil vedno zelo previden.

Prebivalci so ogorčeni nad nenehnim težkim prometom ob svojih hišah. Otroci, ki hodijo v šolo, se s tem srečujejo vsak dan. Pravijo, da se zaradi gostega tovornega prometa vedno bojijo za svoje življenje.