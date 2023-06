V nedeljo 4. junija ob 9. uri bo start 23. kolesarskega maratona treh občin na 45, 56, 78 in 91 km. Za gorske kolesarje je organizirana proga v dolžini 16 in 27 km.

Vsi udeleženci s plačano startnino bodo ob predložitvi kupona prejeli medaljo in praktično darilo. Deležni bodo malice in žrebanja praktičnih nagrad. Žrebanje bo potekalo na zaključni prireditvi med 14. in 15. uro.

Tadej Pogačar bo podaril 1000 majic s kratkimi rokavi z njegovim logotipom (ženske: srce in dejdej Tadej, moške NGU bela in Champion siva).

Glavna nagrada bo sicer podpisana bela majica Tadeja Pogačarja, ki jo je osvojil kot najboljši mladi kolesar na tirtedenski Dirki po Franciji.

Potekala bo tudi dobrodelna akcija, sredstva pa bomo namenili Fundaciji za raziskave bolezni raka.

Posebna priznanja bodo prejeli najstarejši in najmlajši udeleženci in najštevilčnejša skupina. Še posebej pa bodo nagradili najboljše kolesarke in kolesarje na vzponu na Korinj, kjer bodo upoštevali Strava odsek »Mali Korinj Climb«.

Podrobne informacije s prikazom tras in okrepčevalnic najdete na zemljevidih, objavljenih na internetni strani Kolesarskega društva, ki je organizator maratona v sodelovanju občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica ter Fundacije za šport Slovenije, pa tudi s pomočjo sponzorjev - glavni sponzor je Citroen - Avto center Jerovšek. Prijave bodo možne tudi pred startom na prireditvenem prostoru od 7.30 do 8.45 ure.