Ta zelenjava vsebuje več vitamina C kot pomaranče

Kelj (Brassica oleracea var. sabauda) je zelenolistna zelenjava, ki spada v družino križnic, kamor sodijo tudi brokoli, cvetača, ohrovt in brstični ohrovt.

Njegova značilna nagubana, temno zelena do modro-zelena barva ga loči od drugih vrst zelja. Ta vsestranska zelenjava je priljubljena tako v tradicionalni kot sodobni kulinariki in velja za eno najbolj hranilno bogatih živil.

Glavne vrste kelja

Kodrolistni kelj

Ima značilne kodraste liste, ki so temno zelene, modrikaste ali vijolične barve. Listi so mehki in pogosto nekoliko bolj grenki.

Uporaba: Pogosto se uporablja v juhah, smutijih, solatah ali kot priloga. Zaradi hranilne vrednosti je priljubljen v zdravi prehrani.

Glavnati kelj

Ima velike, mehke liste, ki so pogosto rahlo nagubani. Glava je manj tesno zavita kot pri belem ali rdečem zelju.

Uporaba: Pogosto se uporablja za pripravo enolončnic, dušene zelenjave, zavitkov ali nadevov.

Črni kelj

Poznan tudi kot toskanski kelj ali dinozavrski kelj. Ima podolgovate, temno zelene liste z voščenim videzom in rahlo mehurčkasto površino.

Uporaba: Je ključna sestavina italijanske kuhinje, zlasti v juhah, kot je ribollita, in solatah.

Okrasni kelj

Gojijo ga predvsem kot okrasno rastlino zaradi njegovih barvitih, valovitih listov, ki so lahko rožnate, bele, vijolične ali zelene barve.

Uporaba: Ni primarno namenjen prehrani, čeprav je užiten.

Divji kelj

Prednik sodobnih vrst kelja, ki ima bolj divji in robusten videz. Listi so manjši in trši.

Uporaba: Redkeje gojen, vendar je del nekaterih tradicionalnih jedi.

Hranilna vrednost kelja

Kelj je bogat vir vitaminov, mineralov in antioksidantov. Med najpomembnejše sestavine sodijo:

Vitamini: Kelj vsebuje velike količine vitamina C, ki krepi imunski sistem, in vitamina K, ki je ključnega pomena za strjevanje krvi in zdravje kosti. Poleg tega je bogat z vitaminom A, ki podpira zdravje oči in kože.

Minerali: Kelj vsebuje kalcij, železo, magnezij in kalij, ki so pomembni za zdravje kosti, mišic in živčnega sistema.

Antioksidanti: Snovi, kot sta lutein in beta-karoten, pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu in varujejo celice pred poškodbami.

Vlaknine: Pomembne za prebavo in uravnavanje krvnega sladkorja.

Kelj. FOTO: Getty Images

Zdravstvene koristi kelja

Podpora imunskemu sistemu: Vitamin C in antioksidanti pomagajo telesu pri obrambi pred okužbami in vnetji.

Zdravje srca: Kelj vsebuje vlaknine, kalij in omega-3 maščobne kisline, ki pomagajo uravnavati krvni tlak in zmanjšujejo tveganje za srčno-žilne bolezni.

Zdravje kosti: Zaradi vsebnosti vitamina K in kalcija kelj krepi kosti in zmanjšuje tveganje za osteoporozo.

Prebava: Vlaknine v kelju spodbujajo prebavo, preprečujejo zaprtje in podpirajo zdravo črevesno mikrofloro.

Varovanje vida: Lutein in zeaksantin v kelju varujeta očesno mrežnico in zmanjšujeta tveganje za degeneracijo rumene pege ter druge očesne bolezni.

Preprečevanje raka: Kelj vsebuje spojine sulforafan in indol-3-karbinol, ki so povezane z zmanjševanjem tveganja za razvoj nekaterih vrst raka.

Uporaba kelja v kuhinji

Priprava kelja je odvisna od sezone. Mladi kelj je mogoče uživati svežega – narezanega na solato, ki jo začinimo z oljčnim oljem, limoninim sokom in česnom. Včasih mu dodamo tudi začimbe, kot je cimet, ali ribez za zanimiv okus. Starejši kelj je treba kuhati, saj je surov težko prebavljiv. Vendar ga ne smemo prekuhati, saj predolga toplotna obdelava uniči dragocene hranilne snovi, poleg tega pa postane premehak.

Kelj torej ni le okusna, temveč tudi izjemno koristna zelenjava, ki lahko znatno prispeva k vašemu zdravju. Zato ga vključite v svojo prehrano na različne načine in uživajte v njegovih številnih prednostih.

Svež: Kot sestavina solat ali smoothijev. Kuhan: V juhah, enolončnicah in prilogah. Pražen ali pečen: Kot hrustljav čips ali dodatek k jedem. Fermentiran: Za pripravo kislega zelja, bogatega s probiotiki.

Kako izbrati in shraniti kelj

Pri nakupu izberite kelj s čvrstimi in temno zelenimi listi brez madežev. Shranjujte ga v hladilniku, zavitega v plastično vrečko ali vlažno krpo, kjer bo ostal svež do enega tedna.

Kelj je prava superhrana, ki jo je zaradi številnih zdravstvenih koristi smiselno vključiti v vsakodnevno prehrano. Ne glede na to, ali ga uživate surovega, kuhanega ali pečenega, boste z njim naredili veliko za svoje zdravje.