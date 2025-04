Sanjski moški razkril, da ni več v stikih z Lauro: Zaradi drame

Udeleženka hrvaškega šova Sanjski moški Laura Prgomet iz Dugega Sela je v četrti sezoni šova Sanjski moški (Gospodin Savršeni) pritegnila veliko pozornosti gledalcev. Bila je prva tekmovalka, ki se je poljubila s Šimetom Elezom, in ena izmed favoritinj. Prav zato je mnoge presenetilo, ko jo je Šime izločil iz šova, v finalu pa izbral Slovenko Vanjo.

Šime in Laura sta bila nekaj časa v stikih, med predvajanjem šova so ju celo ujeli na kavi v Splitu. Zdaj pa pravi, da se ne slišita več. »Ne slišiva se več. To je zaradi drame, ki je nastala. Nisva se najbolje razumela in prekinila sva stike,« je povedal za Slobodno Dalmacijo.

Razkril je podrobnosti o kavi v Splitu

Prej je Šime pojasnil tudi, kako je do njunega srečanja v Splitu sploh prišlo. Kar zadeva viralni prizor, ima v mislih situacijo, ki si jo zapomnili tudi tisti, ki oddaje niso gledali – ko ga je Laura vprašala: »Kateri je tvoj datum rojstva?«

»Laura je zaradi svojega dela večkrat prihajala v Split. Med predvajanjem sem bil v stiku z nekaj dekleti iz šova, še vedno sem... Ko so bile kakšne skupne, zabavne scene, smo jih seveda komentirali. Enako sem z Lauro komentiral vse, kar se je dogajalo okoli tega 'booma', ki se je takrat zgodil.

Sanjski moški Hrvaške FOTO: Pop TV

Prišla sva na idejo, da ponovno posnameva najin viralni prizor, in to je bilo to. To je vsa zgodba za tem. Nekdo naju je ujel na kavi. A nasprotno – sploh ni bilo potrebe, da bi to skrivala, saj bi to samo vzbudilo sum, pa tudi ni bilo ničesar za skrivati,« je povedal Šime v slovenskem podkastu Popcast.