iTAK imajo recept za dobro voljo

Fantje skupine iTAK pravijo, da je edino pravilo, da ko je na sceni policaj za dobro voljo, težave pustiš doma in se prepustiš zabavi. Skladba opeva simpatičnega policista, ki namesto kazni deli dobro voljo, smeh in pozitivo. »Vklopi glasbo, dvigni roke in se pripravi na žur, ker nocoj nihče ne gre domov,« pojejo fantje ansambla iTAK v skladbi z naslovom Policaj za dobro voljo. Dva člana prihajata iz Slovenj Gradca, to sta harmonikar in klaviaturist Tomaž Peruš ter baritonist in basist Tadej Krivonog, ki sta v skupini vse od začetka, od leta 2012. Leta 2018 sta se jima pridružila kitarist Urban Pečnik z Mute ter bobnar Alen Ferk iz Trbonj. Od takrat, torej zadnjih sedem let, so štiričlanska zasedba in tudi pojejo štiriglasno.

Ansambel iTAK FOTO: arhiv ansambla

Njihov cilj je, da zabavajo ljudi, ustvarjajo nepozabne trenutke in širijo dobro voljo. Z energičnim nastopom se redno pojavljajo na veselicah, koncertih, porokah in drugih dogodkih. Tokrat, kot rečeno, predstavljajo svojo najnovejšo skladbo Policaj za dobro voljo, ki je zasnovana kot pravi glasbeni recept za dobro razpoloženje. Gre za dinamično, pozitivno in spevno pesem, ki poslušalce takoj napolni z energijo ter jih spomni, da je življenje lepše z nasmehom na obrazu. Za skladbo je poskrbela preverjena ekipa ustvarjalcev. Glasbo, besedilo in aranžma je delo Uroša Steklase, medtem ko je tonsko produkcijo izvedel Alen Klepčar.

Skupina iTAK tako nadaljuje glasbeno pot s sporočilom, da je dobra volja nalezljiva in da je življenje najlepše, kadar ga spremljata smeh in veselje. Za pesem so posneli tudi videospot, v njem pa nastopajo Žan Sečnjak, Lucija Potočnik in Anže Špegel. Pred časom so zagotovili, da se bodo udeležili tudi katerega od festivalov narodnozabavne glasbe, in res smo jih srečali na 29. vurberškem festivalu. Ni pa izključeno, da se ne bodo udeležili še katerega.