51-letnik sredi noči prišel v stanovanje ter razgrajal, kričal in grozil

Koprski policisti so imeli minulo noč polne roke dela. Kot poroča koprska policijska uprava, je ponoči v Kopru prišel v stanovanje sorodnik stanovalcev, ki je bil pod vplivom alkohola. Tam je razgrajal in kričal ter grozil. 51-letnemu moškemu so policisti odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Ob 1.20 pa so bili policisti obveščeni, da naj bi v Kopru nekdo pretepel občana, ki je poškodovan. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 40-letni moški poškodovan po roki in obrazu. Oskrbeli so ga v SB Izola, kjer so potrdili hude poškodbe –zlom komolca. Policisti zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine.