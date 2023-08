Lažje se boste odvadili kajenju, če boste jedli tole hrano

Samo dva tedna po tem, ko boste nehali kaditi, boste začeli opažati popolnoma drugačno zaznavanje okusa in vonja, kaže študija, v reviji Tobacco Induced Diseases.

Kar zadeva prehranjevanje v obdobju opuščanja kajenja, čeprav ni uradne diete, ki bi podpirala to pomembno življenjsko odločitev, vam lahko nekatera živila pomagajo, saj njihov okus v kombinaciji s tobakom daje slab občutek, nekatera pa lahko otežijo pot do prenehanja.

Namesto cigaret vzemite mleko

Če ste zgolj »sveži bivši kadilec« ali cigarete uživate v manjših količinah in čutite željo po kajenju, namesto cigarete vzemite kozarec mleka. V študiji, objavljeni leta v reviji Nicotine & Tobacco Research, so znanstveniki vprašali skupino 209 kadilcev, katera hrana negativno vpliva na cigarete. Na vrhu seznama so bili mlečni izdelki, to pa seveda velja za tiste, ki ne uživajo cigaret z okusom mentola, saj lahko mentol nevtralizira mešanje okusov in tako daje drugačno, neustrezno sliko.

Sadje in zelenjava vplivata na to, ali boste ostali nekadilec

Kadilci pojedo manj kot nekadilci, trdi študija, ki je bila objavljena tudi v reviji Nicotine & Tobacco Research. Ko se torej odločite za opustitev kajenja, je dobro, da povečate svojo prehrano, vendar pazite na vrsto in vrsto živil. V analizi vedenja 1000 kadilcev so ugotovili, da imajo tisti, ki uživajo največ sadja in zelenjave, trikrat večjo verjetnost, da ostanejo nekadilci. To je potrdilo nekatere prejšnje raziskave, ki kažejo, da tako kot mlečni izdelki tudi sadje in zelenjava vplivata na to, da je okus cigaret oster, grenak, neprijeten.

Pomagajo lahko tudi pokovka

Ko boste prenehali kaditi, boste zelo verjetno nenehno čutili željo po prigrizkih, predvsem zato, ker ne veste, kaj bi počeli z rokami. Če se je vaš apetit povečal ali se vam zdi, da ne morete nehati jesti, si pripravite pokovko brez olja (v mikrovalovni pečici), predlaga Ameriško združenje za srce. Ne samo, da bodo vaše roke zaposlene, ampak vam lahko pomagajo, da se počutite siti. Pet skodelic tako pripravljene pokovke ima 150 kalorij – tudi s količino soli ne pretiravajte.

Namesto sladkarij vzemite grozdje

Ameriško združenje za srce prav tako poudarja, da boste začeli hrepeneti po sladkem. Tudi to ni nujno slabo, če je vaša izbira recimo temna čokolada in ne sladkarije v ogromnih količinah. Namesto sladkarij raje posezite po grozdju – njegova sladkoba vam bo pomagala zatreti željo po sladkorju, poleg tega ga ne boste pojedli veliko in ne boste obremenjeni s kalorijami.

Pomaga tudi čista eksotika

Nekateri uporabniki tobaka pravijo, da lahko tudi cimet pomaga pri odvajanju. Občasno lahko posesate cimetovo palčko in vam bo dala prijeten okus brez kalorij, delale pa bo tudi vaše roke in usta. To je stari zdravniški trik v ZDA.

Fižol in druga živila, bogata z vlakninami

Opustitev kajenja je pogosto povezana s povečanjem telesne teže, zato morate paziti na prehrano. To je vzorec, pri katerem preprosto zamenjate cigarete za hrano. Poleg tega, kot smo že omenili, kadilci na splošno zaužijejo manjše količine hrane.

Študija objavljena v reviji Annals of Internal Medicine, je pokazala, da so ljudje, ki so samo enkrat spremenili prehrano – v tem primeru vključno z živili z višjo vsebnostjo vlaknin – izgubili skoraj 3 kg v enem mesecu. Druga živila, bogata z vlakninami, so artičoke, brokoli, maline in ovseni kosmiči, prilagojene količine hrane ob telesni aktivnosti pa so zagotovo prava pot v obdobju po kajenju.

Kava – prva na seznamu, ki se ji je treba izogibati

Za razliko od mleka, sadja ali zelenjave gredo kava in cigarete običajno z roko v roki. Raziskovalci v svojih študijah navajajo, da se za prenehanje kajenja najtežje odločijo ljudje, ki kot najpomembnejše poudarjajo uživanje obredov pitja kave ob cigaretah. Ta navada je pri njih skoraj samodejna in ne loči enega od drugega – pitje kave je enako kajenju in obratno. Poleg tega lahko kofein dodatno vpliva na stimulativne učinke cigaret. Če poskušate opustiti, je priporočljivo, da vsaj za teden ali dva preidete na čaj, da prekinete povezavo med kajenjem in potrebo po kavi ter s tem željo po cigareti.

Prvi mesec brez cigaret naj bo tudi brez alkohola

Ljudje pogosto tudi kadijo v družbi, ko pijejo pivo, vino ali druge pijače z več ali manj alkohola, vsaka kombinacija cigaret in pijače pa poveča željo po naslednji rundi. In tu naletimo na avtomatiko kot ritual kave s cigareto. Poskusite se vzdržati alkohola v prvem mesecu brez kajenja, saj je takrat tveganje za neuspeh največje. Po tem se poskusite omejiti na manjšo količino alkoholnih pijač.

Najslabše – velike količine nizkokalorične hrane

Čeprav je pomembno, da pazite na vnos kalorij, se lahko zanašanje le na nizkokalorično ali dietno hrano vrne ​​kot bumerang. Študija, objavljena v reviji Psychopharmacology, je pokazala, da so kadilci, ki so zmanjšali vnos kalorij za 700, pokadili 8 odstotkov več cigaret na dan kot tisti, ki vnosa niso zmanjšali.

Priporočamo bolj zdravo prehranjevanje, ne pa rigoroznih diet – zato nutricionisti svetujejo režime, kot je sredozemska dieta, ki je uravnotežena in vsebuje potrebne količine vseh hranilnih snovi v več obrokih, kar lahko pomaga tudi pri režimu opuščanja kajenja.