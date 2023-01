Pištola, ki ne ubije, ampak zdravi

Če nimate znanja in fizioterapevtske opreme, je zelo težko izmeriti učinke vibracijske in udarne terapije. Vendar pa so raziskave pokazale učinkovitost udarne terapije in dokazale koristi, kot sta zmanjšano kopičenje mlečne kisline in bolečina. A le, če veste, kako uporabljati masažno pištolo.

Kako učinkovite so masažne pištole za različne namene, vključno z okrevanjem med vadbo in zdravstvenimi težavami mišično-skeletnega sistema? Toliko, kot jih znate uporabljati!

Masažno pištolo lahko uporabite za številne stvari, od bolečine, povezane z držo, do lajšanja stresa. Večina ljudi masažno pištolo uporablja predvsem za bolečine in zakrčenost, oboje, povezano z vadbo, zlasti ko gre za zapoznelo mišično bolečino, tako imenovani muskelfiber.

Pokazalo pa se je, da ni vprašanje, ali uporabljati masažno pištolo, pač pa, kdaj jo uporabiti. To je ključno.

Mišice

Če poskušate zmanjšati bolečino v mišicah po vadbi, je najbolje, da masažno pištolo uporabite takoj po vadbi. Tako zmanjšate kopičenje mlečne kisline in toksinov v mišicah. Ponovna pravočasna uporaba naslednji dan bo povečala pretok krvi in ​​pritisk na mišice, hkrati pa sprostila utrjeno fascijo. Če masažno pištolo uporabljate le občasno in nedosledno, to verjetno ne bo veliko pomagalo.

Tako kot pri vadbi tudi koristi masažne pištole trajajo le, če jo redno uporabljate. Za najboljše rezultate in dolgotrajno olajšanje imejte masažno pištolo v telovadni torbi ali v bližini domače opreme za vadbo, da je ne pozabite uporabiti med ohlajanjem. In kako uporabljati masažno pištolo na določenih delih telesa?

Športni dosežki

Uporaba masažne pištole pred vadbo nudi prav toliko koristi kot uporaba masažne pištole po vadbi. S povečanjem pretoka krvi na ciljnih območjih lahko pripravite svoje mišice za vadbo s povečanjem kisika in hranil.

Prekrvavitev

Mehansko delovanje masažne pištole, ki je podobno kladivu, poveča pretok krvi na ciljna področja, učinkovito zmanjša oteklino in odpravi občutke, povezane s cirkulacijo, kot sta otrplost in mravljinčenje.

Tistim, ki trpijo zaradi slabega krvnega obtoka, priporočajo dve do tri masaže na dan, ne da bi presegli 15 minut na eno masažo. Uporaba masažne pištole zjutraj, popoldne in zvečer bo pomagala povečati in ohraniti pretok krvi čez ves dan, pravi, najboljše dolgoročne rezultate pa boste dosegli, če boste to počeli vsak dan.

Kako uporabljati masažo za okrevanje?



Fibromialgija

Masažne pištole so lahko učinkovita možnost zdravljenja fibromialgije. Fibromialgija je motnja, ki povzroča obsežne bolečine v mišicah in sklepih, pa tudi okorelost, utrujenost in glavobole.

Masažne pištole zdravijo fibromialgijo tako, da nežno masirajo zategnjene adhezije v fasciji (vrsta vezivnega tkiva) in razbijejo mišične vozle, kar lajša bolečine in izboljša gibljivost.

Išias

Ljudje z išiasom lahko najdejo olajšanje tudi z udarnim masažerjem. Išias vključuje stiskanje in vnetje ishiadičnega živca, velikega živca, ki poteka od spodnjega dela hrbta skozi noge. Ko se ishiadični živec vname, lahko povzroči ostro bolečino, mravljinčenje in otrplost.

Udarna masaža pomaga sprostiti napeta vezivna tkiva, ki morda stiskajo vaš išijatični živec. Dekompresija živca bi morala ublažiti bolečino in druge simptome išiasa

***

Morda se sliši kot zdrava pamet, a najboljši način, da se izognete nepravilni uporabi, je, da se zavedate, kako se vaše telo počuti in kako mislite, da se bo odzvalo na udarce masažne pištole. Odlično pravilo je, da vedno prenehate z zdravljenjem, če le-to povzroča bolečino.

Vedno preberite navodila za svojo napravo ali se posvetujte z zdravnikom, če niste prepričani, kako uporabljati masažno pištolo ali če sploh morate.