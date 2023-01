Vrnil se je Walkman (vrnitev v mladost)

Tisti, ki smo že nekaj časa na obličju Zemlje se dobro spomnimo slušalk na glavi, kaseto v čudni mini napravici na vrvici okoli vratu, čez ramo. Kaseto? Če ne veste, kaj je to, potem ste stari manj kot trideset let.

Sonyjev Walkman je spremenil svet, spremenil način poslušanja glasbe, od takrat ni nič več tako kot je bilo. Na samem začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja si prvič lahko glasbo nosil s sabo in jo poslušal sam, nihče drug je ni slišal. To je bilo zelo imenitno. Revolucionarno. Walkman je postal ikona osemdesetih. Po petih letih je walkman prišel v angleški slovar.

Sony Walkman TPS-L2 je prvič prišel v prodajo 1. julija 1979. Masaru Ibuka velja za tistega, ki je to čudo izumil. On je tudi soustanovitelj podjetja Sony. Prvi model je stal 150 dolarjev. Masura je predvidel, da se jih bo v prvem mesecu prodalo okoli 5000. V dveh mesecih se jih je prodalo 30000. Po desetih letih prodaje in tudi izboljšav Walkmana so jih prodali 100 milijonov, po dvajsetih letih (tudi s kaseto), so jih prodali 186 milijonov.

Danes je Sony spet presenetil

Sony je družino Walkman dopolnil z novim prenosnim predvajalnikom glasbe NW-A306. Narejen je za poslušalce, ki želijo glasbo v visoki kakovosti slišati natanko tako, kot so si jo zamislili umetniki. Z roko v roki z dovršenim zvokom pa gre seveda tudi elegantna oblika predvajalnika.

Novi Walkman NW-A306 je narejen za zahtevne uporabnike, ki si želijo najkakovostnejšega zvoka in prefinjenega sloga. S stilsko oblikovanim in kompaktnim predvajalnikom lahko ljubitelji glasbe zdaj uživajo v še več najljubših skladbah – bodisi shranjenih v sami napravi, bodisi predvajanih na pretočni način.

Predvajalnik NW-A306 zagotavlja izjemno doživetje glasbe, ki prihaja iz uporabnikovega žepa. Zahvala za to gre popolni združljivosti z brezžično povezavo Wi-Fi, teži vsega 113 gramov ter udobju in funkcionalnosti 3,6-palčnega (9,14-cm) zaslona na dotik in fizičnih gumbov za upravljanje.

Vrhunsko ohišje, izdelano z rezkanjem iz enega kosa aluminija, zagotavlja vrhunsko togost predvajalnika, s tem pa tudi nizko upornost ter čist, stabilen zvok in čvrste base.

Ključne lastnosti predvajalnika NW-A306:

Natančna, pristna reprodukcija zvoka. Tehnologija digitalnega ojačanja zvoka S-Master HX, ki je bila samostojno razvita za prenosne predvajalnike Walkman, je združljiva z originalnim formatom DSD. Zmanjšuje popačenje in šume v širokem razponu frekvenc, s čimer poskrbi za bogat in poln zvok, ki ga dodatno izboljšuje še uporaba materiala za spajkanje, ki ne vsebuje svinca.

Tako kot pri najnovejšem modelu Walkman prestižne serije Signature, je tudi pri novem NW-A306 uporabljen material za spajkanje s pretaljevanjem, ki vsebuje zlato. Rezultat tega sta izboljšana lokalizacija zvoka in širši zvočni prostor.

Za dodaten napredek pri zvoku sta poleg tega vgrajena tudi dvojna ura ter sistem Fine Sound Register za enakomerno in učinkovito porazdelitev napajanja različnim delom vezja. Posodobljena tehnologija DSEE Ultimate za izboljšano kakovost pretočno predvajane glasbe.

Novi NW-A306 uporablja umetno inteligenco Edge-AI in tehnologijo DSEE Ultimate (ang. Digital Sound Enhancement Engine), ki stisnjenim glasbenim datotekam natančno poveča ločljivost za doseganje višje kakovosti zvoka. Ta algoritem, ki se ves čas razvija, zdaj prinaša še več izboljšav za brezizgubno stiskanje zvoka v CD-kakovosti (16-bitni zvok s 44,1/48-kHz vzorčenjem). S povrnitvijo akustičnih podrobnosti in dinamičnega razpona na ta način zagotavlja še popolnejšo izkušnjo poslušanja.

Dodaten napredek v primerjavi s predhodnimi modeli poskrbi, da lahko poslušalci uživajo v višji ločljivosti glasbe s tehnologijo DSEE Ultimate ne glede na to, ali so skladbe shranjene v predvajalniku ali pa jih poslušajo pretočno. Poleg tega je v izjemnih lastnostih tehnologije DSEE Ultimate mogoče uživati tudi z brezžičnimi slušalkami.

NW-A306 se v primerjavi s prejšnjimi modeli ponaša z daljšo avtonomijo baterije, kar pomeni, da so lahko uporabniki zdaj še dlje obkroženi s svojo najljubšo glasbo. Baterija, vgrajena v novi predvajalnik, namreč omogoča do 36 ur predvajanja glasbenih datotek FLAC s 44,1-kHz vzorčenjem, do 32 ur predvajanja datotek FLAC s 96-kHz vzorčenjem visoke ločljivosti ter do 26 ur poslušanja glasbe prek pretočnih storitev.

Z mislijo na trajnost

Sonyjevi izdelki niso oblikovani samo z mislijo na videz, temveč tudi z mislijo na okolje. Embalaža predvajalnika NW-A306 je brez plastike, kar odraža Sonyjevo zavezanost k zmanjševanju vpliva, ki ga imajo njegovi izdelki in delovanje na okolje.

Cena

Prenosni predvajalnik NW-A306 bo pri pooblaščenih prodajalcih v Evropi na voljo od januarja 2023 dalje po predvideni maloprodajni ceni 330 evrov.

