Pametne odločitve izboljšajo zdravje tudi pozimi

Zima je lepa, vendar je lahko varljiva. Čeprav je zdaj pri nas precej toplo, se ne slepimo, vse se lahko čez noč spremeni. Mraz, led in sneg otežijo naša življenja in potencialno naše zdravje.

In že naslednje jutro se lahko zgodi marsikaj, zaradi česar lahko ljudje končajo na urgenci. Sploh ni nujno, da smo kje v naravi, tudi v mestu. Celo v metežu na cesti ...

Tukaj je nekaj nasvetov za ohranjanje zdravja in varnosti. Napisali so jih na sloviti ameriški kliniki Mayo.

Bodite pripravljeni na hladno vreme

Zelo nizke temperature so lahko nevarne za mnoge, zlasti za mlade in starejše.

Upoštevajte previdnostne ukrepe:

• Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti hladnemu vremenu.

• Oblecite se v več plasti oblačil.

• Posebno pozornost posvetite zaščiti nog, rok, glave, ušes in nosu pred ekstremno nizkimi temperaturami.

• Ostanite dobro hidrirani, če boste dlje časa preživeli na mrazu na prostem.

• Preskočite zelo ozka oblačila.

Bodite pozorni na znake ozeblin

Ozebline so resno stanje. Prvi korak k preprečevanju ozeblin je zavedanje, kdaj ste najbolj ogroženi. Tveganje je večje, če kadite, imate bolezen krvnih žil, kot je sladkorna bolezen, ne nosite primernih oblačil, ste dehidrirani ali utrujeni, in če ste na višji nadmorski višini.

Sprejmite ukrepe za preprečevanje ozeblin:

• Omejite čas na prostem v hladnem, mokrem ali vetrovnem vremenu.

V hladnem, vetrovnem vremenu lahko izpostavljena koža v nekaj minutah dobi ozebline.

• Oblecite se v več plasti ohlapnih, toplih oblačil.

Zrak, ujet med plastmi oblačil, deluje kot izolacija pred mrazom.

• Nosite kapo ali naglavni trak, ki popolnoma pokriva ušesa.

Težki volneni ali vetrovni materiali so najboljša pokrivala za zaščito pred mrazom.

• Nosite palčnike namesto rokavic.

Takšne rokavice na en prst zagotavljajo boljšo zaščito.

• Načrtujte gibanja in potovanja.

Ko potujete v mrzlem vremenu, imejte s seboj potrebščine za nujne primere in topla oblačila, če bi kje obtičali. Že na slovenskih cestah in avtocestah se je zgodilo, da je šlo v snežnem metežu hudo za nohte, čeprav tega ljudje ne vedo ... Če boste daleč od doma, drugim povejte o svoji poti in o pričakovanem času vrnitve.

Izogibajte se zastrupitvi z ogljikovim monoksidom

Ogljikov monoksid je plin brez vonja in barve, ki nastaja pri sežiganju bencina, lesa, propana, oglja ali drugega goriva. Zastrupitev z ogljikovim monoksidom se zgodi, ko se plin kopiči v krvnem obtoku. Vsako leto se zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom zdravi ogromno ljudi, precej ljudi pa umre. To se pogosteje dogaja pozimi, ker ljudje kurijo gorivo za ogrevanje in so pogosto v zaprtih prostorih.

Kako preprečiti zastrupitev z ogljikovim monoksidom:

• Namestite detektor ogljikovega monoksida.

Če se oglasi alarm, zapustite hišo in takoj pokličite 112 ali 113. Ne pozabite preveriti baterij v detektorju ogljikovega monoksida vsakič, ko preverjate baterije v detektorjih dima, vsaj dvakrat letno.

• Odprite garažna vrata, preden zaženete avto.

Nikoli ne puščajte avtomobila, prižganega v garaži, saj se lahko ogljikov monoksid hitro poveča do nevarne ravni.

• Peč in druge naprave na gorivo naj bodo pravilno prezračevane in servisirane.

To vključuje grelnike vode, kuhalne plošče, kamine, grelnike prostorov in žare na oglje. V notranjost ne prinašajte zunanjih grelnikov na gorivo ali žarov.

• Če imate kamin, ga vzdržujte v dobrem stanju.

Vsako leto očistite dimnik kamina in dimnik.

Izogibajte se zdrsom in padcem

Zdrsi in padci predstavljajo po svetu na milijone nenamernih poškodb.

Nekaj nasvetov za preprečevanje zdrsov in padcev:

• Nosite primere čevlje.

Pravilno izbrani čevlji povečajo udobje, zmanjšajo utrujenost in izboljšajo varnost.

• Vzemite si čas, ne hitite.

Če opazite, da podlaga nima veliko oprijema, hodite počasi in bodite previdni pri vsakem koraku.

• Hodite previdno.

Poskušajte se vedno premikati tako, da preprečite zdrse, spotaknitve in padce.

• Ostanite pozorni.

Pazite na neravna tla, štrleče strukture, luknje in ostanke ledu in snega, ki lahko povzročijo zdrse, spotike in padce. Bodite pozorni tudi na površine, pokrite z ledom in snegom, ki povečujejo tveganje padca.

• Pri izstopanju iz vozila bodite previdni.

Parkirišča so pogosto zasnežena in poledenela. Pri izstopu iz vozila se držite vrat.

Ohranjanje zdravja je pomembno v vseh letnih časih in zima ni izjema.