Najboljša vadba za srce je ...

Poligon za najboljšo vadbo za naše srce je vsepovsod okoli nas. Ampak, mi gremo raje z dvigalom. Da, stopnice so ta poligon.

Ker v svoji okolici ne boste težko našli stopnic, pa naj bo to v službi, v stavbi, v kateri živite, na ulici ali v lokalnem parku, vam nič ne preprečuje, da bi naredili prve korake k bolj zdravemu srcu že zdaj, trdijo na outsideonline.

Novi vadbeni trend se imenuje »fitness snacking«, katerega ideja je, da trening razdelite na manjše, a bolj intenzivne dele, ki jih lahko izvajate večkrat čez dan.

Hitenje po stopnicah se seveda predlaga kot idealen način za izvajanje te vadbene filozofije.

Martin Gabala, eden od avtorjev raziskave, priporoča, da se ljudje vsaj nekajkrat na dan izogibajo dvigalom in se nekoliko bolj agresivno povzpnejo po stopnicah.

Najboljše pri tem pa je, da se bo vadba popolnoma prilegala vašemu dnevu in vam ne bo treba vzeti dragocenega časa za vadbo.

Dovolj je le, da vsakodnevne proste trenutke izkoristite za hitro vzpenjanje po stopnicah, na primer, ko se vrnete z odmora v službi ali se družite z otroki v parku, in že boste dosegli veliko pri izboljšanju svojega srčno-žilnega zdravja.

Začeti previdno

Strokovnjaki za telesno vadbo so enotni, da človek potrebuje med 30 in 60 minut vadbe od tri do petkrat na teden, da se začne telo spreminjati in zdravje krepiti.

Tako kot pri vseh aktivnostih, tudi pri hoji po stopnicah začnite počasi in ne šokirajte svojega telesa z napornim treningom, postopoma pa lahko stopnjujete težavnost vadbe. Zaščitite si podplate in noge s čevlji, ki imajo dokaj trdno in stabilno peto, podporo za stopalni lok.

Resnice o hoji po stopnicah

- Hoja po stopnicah zahteva do devetkrat večjo porabo energije kot med sedenjem ali do sedemkrat več kot pri vožnji z dvigalom.

- Za vsako prehojeno stopnico, boste pokurili 0.15 kalorije, kar pomeni, da boste z desetimi premaganimi stopnicami pokurili eno kalorijo.

- Tudi pri sestopu boste porabili nekaj kalorij. Približno 20 jih boste potrebovali za eno kalorijo.

- Le sedem minut hoje ali teka po stopnicah na dan, razpolovi možnost za srčni infarkt v obdobju 10 let.

- Devet minut aktivnosti na stopnicah je dovolj, da moški srednjih let ne pridobiva teže.

- Težji kot ste, več kalorij boste na stopnicah tudi pokurili.