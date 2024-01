Ljudje s krvno skupino B bi se morali takole prehranjevati ...

Ljudje, po katerih se pretaka kri s krvno skupino B, imajo po mnenju raziskovalca in zdravnika Petra D'Adama največji genetski potencial in so skoraj vsejedci.

Ta krvna skupina je naklonjena le pri uživanju mlečnih izdelkov. Ljudje s to krvno skupino imajo tolerantna prebavila in pomanjkanje želodčne kisline.

Za skupino B so kot redilna živila našteta predvsem žita: koruza, ki zavira metabolizem in povzroča hipoglikemijo; na prenizko raven glukoze v krvi vplivajo tudi leča, arašidi, sezamovo seme, ajda in pšenica. Leča ovira absorpcijo hranljivih snovi.

Katera živila najbolj godijo ljudem s krvno skupino B?

Ljudje s krvno skupino B najlažje presnavljajo živalske beljakovine. Priporočljivo je uživati vrste mesa, kot so: ovčje, kozje, zajčje, divjačina in jagnjetina.

Izogibajo naj se piščančjemu mesu, raci, kokoši, gosi, konjskemu mesu, svinjini. Ribe predstavljajo odličen vir beljakovin, zato je najbolje, da na jedilnik vključijo sardele, losos, kaviar, skušo, ščuko, polenovko, ostriža in krapa.

Izogibajo pa naj se priljubljenemu brancinu, hobotnici, jastogu, kozicam, mehkužcem, rakovicam, školjkam.

Posamezniki s krvno skupino B dobro prebavljajo fižol in druge stročnice, vendar priporočajo, naj se izogibajo črnega fižola, soje in sojinih izdelkov, leče.

Tudi oreščki in semena so izjemno koristni, vendar je treba paziti, da se izognejo tistim, ki vsebujejo lektine: sončnična semena, sezam. Priporočajo uživanje orehov.

Mlečni izdelki, primerni za krvno skupino B

V nasprotju s krvno skupino 0 krvna skupina B lahko uživa vse vrste mlečnih izdelkov. Seveda, izjema so tisti posamezniki, ki jim primanjkuje encima laktaze. Priporočljivo je pitje kefirja, uživanje raznih sirov (vendar ne s plesnijo), jajc, jogurtov.

Ogljikovi hidrati, primerni za krvno skupino B

Izdelki iz škroba in predvsem kompleksni ogljikovi hidrati pa krvni skupini B predstavljajo večji problem. Rž in ajda vsebujeta lektine, zato sta na jedilniku skoraj prepovedana.

Priporočljivo je uživanje: prosa, riža in vseh izdelkov iz riža, ovsa.

Z jedilnika naj črtajo ječmen, koruzo in koruzno moko, glutensko moko, kuskus, pšenične izdelke, divji riž, sojino moko.

Sadje in zelenjava, priporočljiva za krvno skupino B

Zelenjava bi morala biti nujna sestavina vsakršne prehrane, saj vsebuje veliko vlaknin in antioksidantov. Priporočajo uživanje naslednje: brokoli, brstični ohrovt, gobe, ingver, korenje, zeleni ohrovt, cvetača, zelje.

Izogibajo naj se paradižniku, artičokam, bučam, brinju, olivam in aloji.