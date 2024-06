Ne odlašajte z življenjem

Prepričana sem, da ste se tudi vi nekje na svoji življenjski poti zalotili, da nekaj niste naredili, tako kot ste si zadali. Meni recimo, je še vedno, zjutraj težko vstati iz postelje in oditi na trening in to po več kot dvajsetih letih vsakodnevnih treningov.

Včasih sem bolj motivirana včasih pa sem motivirana manj, ampak to je čisto normalno. Gre za to, da sem se s prakso zavestnega življenja naučila verjeti sebi in ne verjamem več svojemu umu, ki mi ves čas trosi zgodbice, kako bi bilo boljše še nekoliko pospati, ali nekaj preložiti na jutri.

Ne glede na občutke, ki me spremljajo, se zjutraj oblečem in naredim tisto, kar sem si zadala že prejšnji dan. Grem na trening in to brez odlašanja.

Veliko ljudi misli, da mi je to pisano na kožo ali pa da sem se takšna pač rodila. Ampak, ni tako.

Ena od misli, zaradi katere lažje zjutraj vstanem, je ta, da se zavedam časa, ki ga imam na voljo. Zavedam se tudi svojih življenjskih nalog in vlog, zato tudi ne odlašam, ker ne moremo vedeti, koliko časa imamo še za rast in razvoj v svojem življenju.

Z odlašanjem stvari na jutri se je dobro zavedati, da bomo sami prikrajšana za lastne izkušnje in napredek, v tem življenju, ki ga imamo. Občutek strahu in drugih motenj pride tudi zato, ker si ne dovolimo živeti po lastnih lastnih življenjskih principih in načelih in to pomeni tudi, da odlašamo z življenjem.

Odlašanje in prelaganje odgovornosti na jutri privede tudi do različnih stisk in depresij. Tudi misel na smrt je lahko zastrašujoča in povzroči paniko v telesu, če odlašamo z življenjem. Z odlašanjem smo mi sami prikrajšani za lastno kakovost življenja.

Odlašanje in iskanje izgovorov

Gre za to, da ozavestite svoje misli, točno takšne, kot so, saj so misli tiste, zaradi katerih lahko odlašate z nečim in iščete izgovore za nekaj, kar veste, da bi morali narediti.

Včasih sami sebe zadržujemo v lastni nemoči in se tega niti ne zavedamo, saj se ne zavedamo svojih misli, občutkov in posledično tudi svojih dejanj ne.

Zato je lahko šibko tudi vaše osebno zdravje, odnosi z drugimi in vse tisto, kar vam v življenju nekaj pomeni. Ko samemu sebi dopovedujete, da nečesa ne morete narediti, vas ta misel oddalji od tega, da bi trening vsaj poskusili narediti.

Vsi po malem kdaj odlašamo, to pa preprosto zato, ker je bolj prijetno ostati v coni ugodja, kot pa se zjutraj zbuditi in iti preko sebe in svojih neprijetnih občutkov. Zato tudi hitro za vsako stvar najdemo izgovor.

Delo in napredek zahtevata, da se soočite z občutki, ki vam niso vedno po godu. Vsi bi se imeli lepo, a le redki so tisti, ki so se pripravljeni soočiti in nekaj tudi narediti.

Odlašanje pomeni strah pred izgubo in posledično pred tem, da bi živeli svoje resnično življenje. Vsi ljudje po malem včasih odlašamo in nič ni tako zelo narobe s tem, če se tega zavedamo in nekaj v tej smeri tudi naredimo.

Eden boljših sloganov, ki ga vsi poznamo, je: Just Do it Dragi bralci, naredite točno tisto, za kar se vam zdi, da je vredno živeti in ne čakajte, da se bodo lepe stvari zgodile same po sebi.

Še manj pa to, da ne odlašate in ne iščite izgovorov, ker jih boste vedno našli.