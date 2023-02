Fazan v fitnesu. Najboljši nasveti za prvi obisk telovadnice

Prvi obisk telovadnice je lahko zastrašujoča izkušnja. Ker morda ne znate uporabljati določenih delov opreme ali pa je gneča in niste prepričani o tem, kako se v telovadnici sploh vesti.

Avtor članka, kako prvič v fitnes, je Steph Heath; zapis smo našli in ga povzemamo s spletne strani EveryoneActiv.

Greste prvič v telovadnico? Če imate kakršne koli pomisleke glede svojega zdravja ali menite, da obstaja kakršen koli razlog, zakaj ne bi smeli začeti vadbe, vam vedno priporočamo, da predhodno obiščete svojega zdravnika, da se pogovorite o svojih pomislekih.

Nujno je sprava prositi za pomoč inštruktorja fitnesa in temu sledi realno postavljanja osebnih ciljev; inštruktorjeva pomoč in nasveti so največ, kar za začetek.

Kaj obleči za v telovadnico?

Za obisk telovadnice se vam ni treba opremiti z najnovejšimi športnimi copati ali opremo za vadbo – le poskrbite, da bodo oblačila praktična za vadbo, in ne pozabite na preobleko, razen če greste potem takoj domov.

Kaj morate vedeti o obisku fitnesa?

S seboj prinesite plastenko vode in brisačo. To ni samo higiensko, ampak je tudi spoštljivo, saj omogoča osebi, ki želi uporabljati opremo za vami, da uživa v svoji vadbi.

Pospravite uteži in opremo, ko končate z njimi. Pazite na uporabo telefona, da ne boste motili drugih. Prav tako je pomembno, da pametno izberete čas obiska fitnesa.

Konice v mestnih telovadnicah so običajno zgodaj zjutraj, kosilo in zvečer, medtem ko imajo primestni klubi poznejšo jutranjo konico.

Če nameravate obiskovati skupinsko vadbo je najbolje, da pridete 10– do 15 minut prej, da si zagotovite mesto, še posebej, če veste, da je ta skupina vedno polno zasedena in da je tisti, ki jo vodi, priljubljen.

Stvari, ki jih morate poskusiti med prvim obiskom telovadnice

Kje začeti in s kakšno opremo, ki je na voljo v telovadnicah? Skoraj v vseh telovadnicah boste našli eliptične trenažerje, sobna kolesa, veslaške naprave in tekalne steze, ki so odlični za ogrevanje in izboljšanje vaše srčno-žilne kondicije, poleg tega pa vam pomagajo pri hujšanju tudi z intenzivnejšimi vadbami.

Sobna kolesa in tekalni trenažerji so še posebej dobri za začetek, saj imajo izjemno majhen vpliv na sklepe, kar pomeni, da na vaše sklepe deluje veliko manj sile, zaradi česar so kot nalašč za vsakogar, ki je bil dolgo časa oddaljen od vadbe.

Preizkusiti bi morali tudi naprave z uporom ali težo. Uravnotežena vadba je ključ do uspeha in ni nujno, da boste dosegli cilje, če se osredotočite izključno na kardiovaskularno vadbo.

Začnite izvajati sklope po 10 ali 12 ponovitev na vsaki napravi, tako da povečate količino teže, ki jo dvigujete, ko in ko se počutite udobno. Zelo pomembno je, da se na teh napravah ne naprezate preveč!

Če želite izvedeti več o tem, kako uporabljati te dele opreme, si oglejte te videoposnetke o pravilni uporabi najbolj priljubljenih kosov opreme - a še prej za nasvet povprašajte inštruktorje.

In če nimam pojma, kaj naj počnem v telovadnici?

Če niste prepričani, kako uporabljati opremo, je to normalno. Ne skrbite preveč, če se zaradi vsega tega počutite preobremenjeni. Ne pozabite, da ko začnete, naj bo preprosto in se ne obremenjujete preveč ter poskrbite, da boste uživali. Tisti prvi dan v telovadnici in v tednih, ki sledijo, je najpomembnejše, da se pojavite v telovadnici in potem to počnete še naprej. Če vas je kaj res zmotilo, vprašajte uslužbenca. Tam so, da vam pomagajo.

Ali se moram prijaviti v uk k osebnemu trenerju?

Od vas je odvisno, ali želite uporabiti osebnega trenerja ali ne, vendar se lahko izplača, če vam da navodila za vadbe.

Med temi vadbami lahko ocenite svojo trenutno telesno pripravljenost, se seznanite s telovadnico, razumete različne možnosti skupinskih tečajev in se naučite uporabljati nekatere naprave.

Ni se vam treba seveda brezpogojno prijaviti k trenerju in svoje cilje je možno doseči tudi brez njega, vendar boste imeli veliko lažjo pot k napredku, če da najamete.

Prvič sem šel v fitnes. Kaj pa zdaj?

Čestitajte si. Pravkar ste naredili prvi korak k novemu bolj zdravemu življenjskemu slogu. Zdaj se morate samo še motivirati, zakaj torej ne poskusite z nekaterimi od naslednjih preprostih nasvetov, da ohranite zanimanje in vidite te rezultate.

Poskrbite, da boste delali različne vaje. Zakaj ne poskusite tečaja? Načrtujte tedenske treninge in čas, ko lahko pridete v telovadnico. Pripeljite s seboj prijatelja ali se spoprijateljite s sovadečimi in si obljubite, da boste vztrajali.

In če vse drugo odpove, obstajajo pravi fitnes motivatorji in osebni trenerji, ki so tam, da vam pomagajo doseči cilje. Vso srečo!